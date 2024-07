Um motorista atropelou dois pedestres na Rodovia SP-304, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta segunda-feira. O acidente ocorreu no km 137, no bairro Parque Olaria, sentido Campinas.

Mais notícias da cidade e região

As vítimas, um homem e uma mulher, estão em estado grave e foram socorridas ao Pronto Socorro Edison Mano. No momento do acidente, eles caminhavam em direção ao ponto de ônibus, de acordo com os policiais rodoviários.

O motorista passou pelo teste do bafômetro e foi acusada a embriaguez. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da autoridade policial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Foto Portal Novo Momento