Dinâmica do jogo Aviator e as melhores estratégias

Início: No início de cada rodada, os jogadores fazem os seus investimentos. Eles podem escolher valores diferentes dependendo de sua habilidade e saldo.

Ascensão da Máquina: A máquina começará a subir. As probabilidades começam a aumentar à medida que a máquina cresce.

Saques: O jogador deve decidir quando acrescentar e garantir a vitória. Quanto mais tempo o avião permanecer no ar, maior será o prêmio, mas também o risco de o avião cair a qualquer momento.

Fim do turno: O turno termina quando o avião cai. Se o jogador não aumentar antes deste momento, ele perde. Os ganhos são calculados multiplicando o investimento inicial pelo número atual no momento do saque.