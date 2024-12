Diretores escolares de Americana farão formação ministrada pelo MEC

Diretores escolares da rede municipal de Educação de Americana vão integrar, em 2025, o Programa de Formação Continuada para Diretores Escolares e Técnicos das Secretarias de Educação (Proditec), instituído pelo Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de aprimorar a gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas e, assim, melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes.

A Secretaria de Educação de Americana aderiu ao programa e efetivou a indicação de todos os diretores para a realização da formação. O curso será disponibilizado pelo MEC em parceria com as universidades federais, com carga horária de 210 horas, totalmente à distância, com atividades on-line síncronas e assíncronas.

A formação também pretende estimular a institucionalização das trocas de experiências, o compartilhamento de boas práticas e o processo de autorreflexão entre os diretores das escolas, como explicou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Para ele, a atividade formativa está alinhada à proposta de qualidade no ensino estabelecida pela administração municipal. “O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi priorizam a Educação desde o primeiro dia de trabalho por Americana e, em seu segundo mandato, não seria diferente. Esta formação ofertada pelo MEC de forma gratuita vai qualificar ainda mais a Educação em nossa rede”, declarou.

