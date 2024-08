Discord lança novos recursos de segurança familiar

O Discord está anunciando um novo Manifesto dos Adolescentes e um Guia para Responsáveis, ambos criados para capacitar ainda mais os adolescentes a aproveitarem a rede social ao máximo.

O Manifesto dos Adolescentes define um conjunto de princípios elaborados com e para os adolescentes, representando as expectativas que eles têm uns dos outros e do Discord.

Já o Guia para Responsáveis foi criado para ser uma fonte única de informações, destacando a amplitude dos recursos de segurança, políticas e materiais da rede social para educar pais e responsáveis sobre as melhores formas de usar e entender a plataforma.

Construído com adolescentes, para adolescentes Discord

Esta rede está constantemente trabalhando para tornar-se o melhor lugar para todos os seus usuários, incluindo os adolescentes, se conectarem com seus amigos online. Uma parte importante desse trabalho é ouvir diretamente as preocupações e ideias desses jovens.

Desde o final de 2023, um estudo conduziu 30 grupos focais globalmente para conversar com adolescentes sobre suas experiências e perspectivas sobre como moldar os recursos do Discord para atender às suas necessidades. A empresa coletou ideias de adolescentes e organizações globais especializadas em segurança para jovens — incluindo o Digital Wellness Lab, o Youth Innovation Council da NoFiltr nos EUA e o ThinkYoung na Europa — para criar um código aspiracional que ajuda o Discord a entender como os adolescentes querem se sentir na plataforma.

Entre as principais descobertas dos grupos focais estão ferramentas como silenciar conversas ou ajustar quem pode enviar solicitações de amizade — que são muito úteis para os adolescentes lidarem com situações desconfortáveis. Os participantes também compartilharam novas ideias para recursos adicionais de segurança e privacidade que ajudaram a moldar o foco do produto do Discord.

Manifesto dos Adolescentes para um lugar melhor para socializar

O Manifesto dos Adolescentes define os princípios que são mais importantes para eles: autenticidade, inclusão, privacidade e transparência. Esse conjunto de princípios representa as expectativas que os adolescentes têm uns dos outros e do Discord.

“Aprendemos muito ao conversar com nossos usuários adolescentes e estamos empolgados em revelar o nosso Manifesto dos Adolescentes co-criado,” diz Savannah Badalich, Diretora Sênior de Políticas da rede. “Queremos ajudar os adolescentes a formar e manter amizades genuínas, e sabemos que isso só pode acontecer quando eles se sentem seguros ao se conectar uns com os outros em nossa plataforma.”

Enquanto as Diretrizes da Comunidade do Discord explicam o que é e o que não é permitido na plataforma, os princípios do Manifesto dos Adolescentes orientarão os usuários a assumir uma responsabilidade compartilhada na criação de um espaço divertido e confortável para jogar e relaxar com amigos. Esses princípios também ajudarão a informar melhorias nos produtos e políticas do Discord, servindo como uma referência para que o Discord ajude os usuários adolescentes a ter a melhor experiência.

Um ponto de partida para responsáveis e pais

O Guia para os Responsáveis foi desenvolvido para ajudar pais e responsáveis a entender melhor esta rede, como a plataforma funciona e fornecer as ferramentas necessárias para acompanhar os adolescentes e iniciar conversas sobre como desenvolver comportamentos positivos online.

“Sabemos que os responsáveis já têm recursos excelentes para ajudar seus adolescentes a navegar pelo mundo online, mas queríamos oferecer um material especificamente sobre o Discord, criado pelo próprio Discord,” acrescenta Badalich.

“O Guia dos Responsáveis é uma fonte única que ajuda os adultos que estão criando seus adolescentes a entender os principais destaques sobre como o Discord funciona, informações sobre como seus filhos podem passar o tempo no Discord e compartilha dicas e recursos para conversar com os adolescentes sobre como manter suas experiências online confortáveis.”

Visite os recursos mais recentes do Discord no Centro de Segurança, que é atualizado regularmente, para saber mais sobre a abordagem da plataforma em relação à segurança e privacidade.