DISE derruba comércio ilegal de cigarro eletrônico no Jardim Brasil

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou na tarde desta segunda-feira a Operação “VEIPER”, com o escopo de apurar uma denúncia a respeito do comércio ilícito de cigarros eletrônicos com essência de “Canabis”.

Em um depósito pela Rua Júlia de Oliveira Fonseca, em Americana, enquanto os agentes da DISE tentavam contato no local, chegou um dos responsáveis pelo barracão. Indagada a respeito do conteúdo da denúncia, adiantou aos policiais que havia cigarros eletrônicos armazenados, porém, pertenciam a seu filho, de 22 anos de idade, que estaria viajando.

A mulher, então, providenciou a abertura do depósito e apontou aos policiais civis a localização das caixas de cigarros eletrônicos. O autor foi identificado, mas não foi encontrado. O material foi apreendido e levado para a sede da DISE, juntamente com os responsáveis pelo barracão para serem ouvidos a respeito dos fatos.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que tomou ciência dos fatos e adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, determinando a apreensão dos cigarros eletrônicos e, posteriormente, remessa dos autos para a Polícia Federal, dada a competência no caso específico.