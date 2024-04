DISE prende 2 por tráfico de drogas no Mollon IV

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou nos primeiros instantes do amanhecer desta sexta-feira (5), no bairro Mollon IV, em Santa Bárbara d’Oeste, a Operação “TERÊ”, com o escopo de desarticular uma associação criminosa instalada na região de Americana e Santa Bárbara d’Oeste destinada ao Tráfico de Drogas.

Durante 03 meses foram desenvolvidas investigações que apontaram a participação de pelo menos 04 indivíduos associados, com divisão de funções e hierarquicamente escalonados, voltados para a compra, fracionamento, embalo e distribuição de drogas, principalmente Cocaína e Maconha. Ao término dos trabalhos investigativos, foi representado por mandados de busca e apreensão domiciliar nos endereços apurados pelos policiais da DISE.

A Ordem Judicial de Busca foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Americana. Nesta sexta, durante a Operação “TERÊ” para o cumprimento das buscas domiciliares, 02 indivíduos foram presos em flagrante pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Posse Ilegal de Arma de Fogo de calibre restrito. Outros 02 investigados estão foragidos.

Foram encontradas ao todo mais de 16.400 porções de drogas entre Cocaína e Maconha, que pesaram 81,2 kg de drogas. Também foram apreendidas 04 armas de fogo do tipo pistola, 269 munições, 11 carregadores, 02 supressores de ruído, 65.000 embalagens vazias, 09 balanças digitais, 03 celulares entre outros objetos. Os indiciados, juntamente com as drogas, armas e objetos apreendidos foram escoltados à Sede da DISE onde a ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial.

Após tomar ciência dos fatos, a autoridade deliberou pelas prisões em flagrante delito. Ao término dos trabalhos em sede de delegacia, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e conduzidos à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardarão por audiência de custódia.

