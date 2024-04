Como resultado do crescimento de 326% na audiência do gênero desde 2018, o Brasil entrou oficialmente na rota do k-pop. Além de 2023 já ter sido bem movimentado com shows de NCT 127, ATEEZ, aespa, VAV e Kingdom, 2024 também já trouxe os grupos TWICE e 2Z nos primeiros meses do ano e terá o show de OnlyOneOf nesta quinta-feira (04). A banda formada por KB, Rie, Yoojung, Junji, Mill, e Nine terá sua segunda apresentação em São Paulo. Apesar de algumas bandas estrearem ou até voltarem a solo brasileiro, o fandom ainda aguarda ansiosamente por grandes nomes do gênero musical. Por isso, o Apostagolos fez uma lista de grupos de K-pop que nunca vieram ao Brasil.

BLACKPINK

O grupo de 2016 formado por Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa é um dos mais tradicionais e populares, mas nunca veio ao Brasil. Nas redes sociais, são mais de 57 milhões de seguidores no Instagram e mais de 93 milhões de inscritos no canal do Youtube, sendo o maior de uma banda na plataforma. O primeiro grupo feminino de K-pop a alcançar o primeiro lugar no UK Albums Chart e na Billboard esteve perto do Brasil algumas vezes. Os rumores mais recentes apontavam que a primeira apresentação em solo brasileiro poderia acontecer no Lollapalooza, mas não foi confirmada.

EXO

Um dos grupos mais antigos de K-Pop, estreando em 2012, não fez nenhuma apresentação em terras brasileiras até hoje. Formado por Suho, Xiumin, Lay, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O, Kai e Sehun, o grupo tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões de inscritos no Youtube. Com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a estreia da banda em terras brasileiras é muito aguardada há bastante tempo, mas pode demorar um pouco. O último comeback do grupo aconteceu em julho de 2023, com o sétimo full-álbum “EXIST”, que quebrou o recorde da própria banda e teve 1,6 milhões de vendas antecipadas em seu anúncio.

Stray Kids

Com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram e mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a banda formada em 2017 por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N tem São Paulo como quinta cidade com mais ouvintes mensais, com mais de 98 mil. Seu último EP Rock-Star, lançado em novembro, foi o nono álbum mais vendido de 2023, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), atingindo o topo das paradas nos Estados Unidos, e ganhou na categoria de Melhor Álbum de K-Pop do Ano no iHeartRadio Music Awards. As apresentações como headliners em festivais como o British Summer Time em Londres, o Independence Days Festival em Milão e o Lollapalooza em Chicago trazem esperanças que o primeiro show no Brasil esteja perto de acontecer.

SEVENTEEN

Presente na cena do K-Pop desde 2015, o Seventeen é mais um que nunca fez show no Brasil. Com mais de 6 milhões de ouvintes mensais, o último full album “Face the Sun” (2022) vendeu mais de 2 milhões de cópias em sua primeira semana, sendo o segundo grupo da história a atingir a marca. Também foi o primeiro trabalho da banda a ficar no top-10 de álbuns mais ouvidos da Billboard 200. A confirmação do grupo como headliner do Lollapalooza Chicago aumentou as esperanças para a estreia na edição brasileira, mas não aconteceu.

TOMORROW X TOGETHER (TXT)

O grupo formado por Beomgyu, Hueningkai, Yeonjun, Taehyun e Soobin foi criado pela BIGHIT MUSIC em 2019. O novo álbum minisode 3: “Tomorrow”, lançado na última segunda-feira (1º), ficou em décimo lugar no ranking de álbuns mais ouvidos no Apple Music. A música lançada com a participação de Anitta e a participação do grupo no festival Music Bank in Chile no ano passado aumentaram os rumores de uma apresentação no Brasil, mas não aconteceu por enquanto.

NewJeans

Formado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin e Hyein, o NewJeans surgiu em 2022 já conseguindo lugares na Billboard e nas paradas britânicas com os singles “Cookie” e “Ditto”, mas o segundo EP, “Get Up”, fez o sucesso estrondoso no mundo inteiro. Incluídas em listas como a da revista Time de Líderes da Próxima Geração e da Personalidades Coreanas da Forbes, o grupo já fez apresentações como no Lollapalooza de Chicago em 2023, mas ainda não apareceu em terras sul-americanas.

Le Sserafim

O grupo formado em 2022 por Sakura, Kim Chae-won, Huh Yun-jin, Kazuha, e Hong Eun-chae está em alta no momento. O EP EASY, lançado em fevereiro, fez com que o girlgroup atingisse a 48ª posição entre os artistas mais escutados mundialmente no dia 02 de abril. Com sua primeira performance no Coachella nos dias 13 and 20 de abril, a presença delas é bem aguardada no Brasil.

As novidades dos charts

BABYMONSTER

O grupo formado por Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora e Chiquita estreou em 2023 e já faz um sucesso estrondoso nos charts mundiais. Por ser o primeiro girlgroup a estrear agência YG Entertainment desde o BLACKPINK em 2016, o primeiro EP do grupo, BABYMONS7ER, foi lançado na última segunda-feira (01) e já atingiu a oitava colocação nos mais escutado em seu dia de estreia no Brasil.

ILLIT

O grupo formado por Yunah, Minju, Moka, Wonhee, e Iroha foi criado em 2023 por meio do reality show R U Next. O primeiro EP Super Real Me, lançado no final de março, fez a banda aparecer nos 50 artistas mais escutados do mundo na 43ª posição. No Brasil, o álbum permanece como 25º mais comprado na Apple Music