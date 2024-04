Nova Odessa terá Centro Operacional da Desktop com geração de 1500 empregos

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e seu vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) anunciaram na tarde desta sexta-feira (05/04) a instalação de um novo Centro Operacional da empresa Desktop Internet em um prédio em fase adiantada de obras na Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Jardim Maria Helena. Segundo os executivos da empresa presentes ao anúncio, devem ser gerados até 1.500 empregos diretos na cidade ainda neste ano. A inauguração da nova unidade está prevista para o último trimestre de 2024.

“Desejamos sucesso para a Desktop, e agradecemos pela empresa ter escolhido Nova Odessa para instalar essa grande unidade. Nossa gestão está sempre de portas abertas para os empreendedores que vêm gerar renda e empregos para nossa gente. Para nossa cidade, é um grande ganho, mais uma grande empresa de renome nacional”, afirmou o prefeito Leitinho.

Estiveram presentes também o empresário da Construção Civil José Messias Sposito Junior, da Midas Incorporadora e Administradora Ltda, o vereador Oseias Jorge e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi. Pela Desktop, participaram da reunião os executivos Gustavo Redondo, diretor de Gente e Gestão, e Rafael Marchette, gerente de Engenharia.

“Temos orgulho de estarmos aqui dando esse passo importante para a Desktop. É sempre muito bom sermos bem-recebidos pelos gestores municipais. Nossa empresa tem 26 anos de atuação e hoje conta com 4.600 colaboradores, estando presente em 85 cidades do Estado de São Paulo. É uma das 400 empresas brasileiras listadas em Bolsa, e uma das sete maiores provedoras de internet do país. Por tudo isso, estamos construindo esse novo Centro Operacional, unificando diversos setores aqui em Nova Odessa”, explicou Gustavo Redondo.

O executivo destacou ainda as práticas da empresa de trazer grandes fornecedores nacionais e internacionais para conhecer suas unidades – como a nova “unidade modelo” em nova Odessa –, bem como de gerar impactos sociais positivos nas cidades onde se instala, mantendo parcerias com os órgãos públicos em ações de capacitação e treinamento de jovens na sua área de atuação, por exemplo.

Por isto, o secretário Rafael Brocchi colocou à disposição da Desktop, imediatamente, os serviços do novo Centro de Referência do Empregador e do Trabalhador e Poupatempo, que funcionam em prédio único na Rua Duque de Caxias, nº 600, no Centro – e onde está também o PLT (Posto Local do Trabalho), mantido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura.

A Desktop Internet se torna assim mais uma das cerca de 25 empresas e comércios de médio e grandes portes atraídas para a cidade desde 2021, quando a atual gestão implantou a nova política de desenvolvimento econômico sustentável. O trabalho tem dado resultado: desde janeiro de 2021, o setor produtivo de Nova Odessa já gerou 3.089 postos de trabalho com carteira assinada (o resultado de todas as admissões, menos todas as admissões no período) – uma média de quase 900 vagas por ano.