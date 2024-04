Feira Pet acontece neste domingo com a presença do Delegado Bruno Lima

A 10ª edição da Feira Pet de Americana acontece neste domingo, 7, no CCL, na Avenida Brasil, em Americana, das 9h às 14h. O evento acontece desde 2016 para fomentar o segmento pet e a causa animal.

São diversas atrações para você, sua família e seu pet. Entre as atrações, está confirmada a presença do Delegado Bruno Lima, idealizador do projeto Cadeia Para Maus Tratos, conhecido como o pioneiro da causa animal. Os 100 primeiros pets que chegarem ganham kit de petiscos.

A entrada é gratuita mas quem puder doar ração, o alimento será distribuído para ajudar cuidadores de animais e rua e resgatados.

