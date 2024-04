A Prefeitura de Nova Odessa promove neste sábado (06/04), no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, uma grande tarde de basquete, com diversas atrações. A programação começa às 14h e inclui um “aulão” de basquete para crianças e adolescentes com o ex-jogador da NBA Rafael “Babby” Araújo, uma partida de demonstração de basquete sobre rodas e a estreia do Old School, a equipe 40+ de Nova Odessa, no Interclubes Campinas, contra Limeira.

“Nova Odessa é uma cidade que valoriza a prática esportiva em todas as idades. Pensando nisso, e reconhecendo o amor dos moradores da cidade pelo basquete, a Prefeitura tem o prazer de promover o início da temporada 2024 do Projeto de Basquete Old School Basketball Master”, explicou o secretário Renan Reis.

Chamado carinhosamente de “Old School de basquete 40+”, o grupo é composto pela “velha guarda” – o pessoal, acima dos 40 anos, permitindo que eles se reúnam, mantenham a forma e compartilhem experiências e momentos de diversão nas quadras. O time tem também quatro atletas 50+ e um 60+.

Desde o seu início, em 28 de julho de 2022, o Old School tem sido um marco para os amantes do basquete. Os treinos são realizados às segundas-feiras, das 19h às 22h, no Ginásio do Santa Rosa. Desde então, o projeto tem se destacado não só pelos seus treinos regulares, mas também pelas suas conquistas em campeonatos.

No primeiro ano de participação, o Old School surpreendeu ao conquistar o título de campeão metropolitano no Campeonato 40+ Interclubes Campinas. E em 2023, a história se repetiu, com a equipe se consagrando bi-campeã. Além desses feitos, o projeto também promove o Campeonato Interno, que teve início no dia 1º de abril deste ano, proporcionando uma competição interna para os membros do Old School.

Para um dos líderes do projeto, Saulo Soares da Silva Júnior, a expectativa para o evento deste sábado é a melhor possível. “Um ex-atleta da NBA, a maior liga de basquete do mundo, estar em nossa cidade e passando suas experiências em quadra para as crianças – isso é incrível”, disse.

“Teremos um espetáculo para toda a família. Em um jogo exibição de basquete sobre cadeiras de rodas, podemos mostrar que é possível vencer mesmo com as dificuldades que a vida nos apresenta. E para finalizar, o time Old School, com atletas 40+ em quadra, mostrando que é possível envelhecer com saúde”, completou Saulo.

SÁBADO DE BASQUETE

Neste sábado, a programação no Ginásio do Santa Rosa começa às 14h, com a aula de basquete para crianças e adolescentes com o ex-jogador da NBA Babby. Em seguida, às 16h, acontece o amistoso de basquete sobre rodas entre as equipes GADECAMP X GAADIN. E às 17h, o jogo categoria Master 40+ pelo Campeonato Interclubes Campinas entre as equipes Old School Nova Odessa X Gran São João, de Limeira.

Para participar do Projeto de Basquete Old School, os interessados podem se inscrever diretamente na Secretaria de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa. Não há requisitos específicos de habilidade ou condicionamento físico, e todos são bem-vindos a participar, independentemente do seu nível de experiência no basquete.