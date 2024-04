Começou o Abril Vegano – desafio da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) para as pessoas experimentarem por 30 dias uma alimentação à base de vegetais. E pra ajudar nesse processo, a SVB enviará dicas, receitas e muitas informações para facilitar o dia a dia de quem se inscreveu (para participar, basta clicar no link disponível no site www.abrilvegano.com.br e preencher o formulário de inscrição). Serão diversas atividades como mentorias, lista de transmissão e newsletter exclusiva para os participantes. Uma excelente oportunidade para as pessoas explorarem um novo universo de possibilidades e benefícios para a saúde, para o planeta e para os animais.