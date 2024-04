Rio Branco e União Barbarense entram em campo este sábado

para realizar o sonho de abrir vantagem para poder avançar na Série A4 do Campeonato Paulista de Futebol e conseguir o acesso para a A3 do ano que vem. As duas partidas acontecem às 15h em Americana e Santa Bárbara.

As duas equipes apresentaram reforços esta semana para a sequência. A necessidade de fazer placar positivo nesta 1a partida é fundamental, pois tanto o Tigre de Americana quanto o Leão da 13 farão a decisão fora de casa porque os adversários fizeram melhor campanha.

O Rio Branco encara o Clube Atlético Taquaritinga pelas quartas de final do Paulistão Serie A-4, primeiro jogo em Americana e a segunda partida em Taquaritinga.

O União Barbarense vai enfrentar o ‘bicho papão’ e campeã da 1a fase Francana. O Leão da 13 ficou com a última vaga e se garantiu com uma vitória em casa na última rodada e contou com tropeço de 2 adversários.

