A natação de Americana terá representante em um momento histórico para o esporte brasileiro. O nadador Lucas Dé, atleta da equipe de Natação Americana, que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, foi convocado para defender o Brasil no Pan Pacífico Júnior 2026, competição internacional que será realizada entre os dias 17 e 20 de agosto, em Vancouver, no Canadá. Esta será a primeira participação da seleção brasileira no torneio.

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A convocação foi confirmada após o desempenho do atleta na prova dos 200 metros livre durante o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, disputado na última semana, no Rio de Janeiro. Com o tempo de 1m50s10, Lucas garantiu índice técnico entre os 12 melhores nadadores do país dentro da faixa etária elegível para a competição, destinada a atletas nascidos entre 2008 e 2012. Nascido em 2010, o americanense assegurou sua vaga entre os convocados para representar o Brasil no torneio internacional.

“Fiquei muito feliz quando soube da convocação. Sabia que tinha feito uma boa prova no Brasileiro, mas ver meu nome entre os convocados foi uma sensação incrível. Receber essa convocação é um momento muito especial e emocionante para mim. É o resultado de muito treinamento, dedicação e também do apoio da minha família, dos técnicos e de toda a equipe da Natação Americana. Representar o Brasil em uma competição internacional é um sonho e vou me preparar muito para dar o meu melhor”, destacou Lucas Dé.

O técnico da Natação Americana, Fábio Cremonez, ressaltou o comprometimento do atleta e a importância da convocação para a carreira do nadador. “A convocação do Lucas é fruto de um trabalho muito sério e consistente desenvolvido ao longo dos últimos anos. Ele é um atleta extremamente dedicado, disciplinado e que tem uma capacidade competitiva diferenciada. Estamos muito felizes por vê-lo alcançar esse objetivo e temos certeza de que ele fará uma grande competição”.

O secretário interino de Esportes de Americana, Pedro Peol, também celebrou a conquista para o município. “A convocação do Lucas é motivo de muito orgulho para Americana e demonstra a força do trabalho realizado pela nossa natação. Ver um atleta da cidade representar o Brasil em uma competição internacional é algo que nos enche de satisfação e reforça a importância do apoio ao esporte de base. Temos certeza de que ele representará muito bem nossa cidade e o país”.

Trajetória

Considerado uma das grandes promessas da natação de base do país, Lucas Dé vem construindo uma trajetória marcada por resultados expressivos. Em apenas três anos, acumulou títulos em competições nacionais e internacionais e estabeleceu recordes brasileiros nas categorias infantil e juvenil.

O destaque começou no Campeonato Brasileiro de Inverno de 2023, em Bauru, quando, ainda na categoria Infantil I, conquistou um feito histórico ao vencer nove provas e faturar nove medalhas de ouro, marca que permanece até hoje. Desde então, manteve alto rendimento em competições nacionais, somando 41 medalhas em 42 provas individuais disputadas em Campeonatos Brasileiros.

Confira as conquistas de Lucas Dé:

Brasileiro Infantil de Inverno – Bauru (2023) | Categoria Infantil I – 9 vitórias

50m livre, 100m livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre, 1500m livre, 100m peito, 100m borboleta e 200m medley.

Brasileiro Infantil de Verão – Recife (2023) | Categoria Infantil I – 8 vitórias

50m livre, 100m livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre, 1500m livre, 100m peito e 200m medley.

Brasileiro Infantil de Inverno – Salvador (2024) | Categoria Infantil II – 7 vitórias

50m livre, 100m livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre, 1500m livre e 200m medley.

Brasileiro Infantil de Verão – Vitória (2024) | Categoria Infantil II – 7 vitórias

50m livre, 100m livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre, 1500m livre e 200m medley.

Brasileiro Juvenil de Inverno – Uberlândia (2025) | Categoria Juvenil I – 5 vitórias

100m livre, 200m livre, 400m livre, 800m livre e 1500m livre.

Brasileiro Juvenil de Verão – Vitória (2025) | Categoria Juvenil I – 4 vitórias

100m livre, 200m livre, 400m livre e 800m livre.