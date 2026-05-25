Quentão com saúde- Com a queda das temperaturas, nada melhor do que uma bebida quente para aquecer o corpo e trazer conforto. Tradicional nas festas juninas, o quentão pode ir muito além do sabor. Dependendo dos ingredientes utilizados, ele também pode se tornar uma preparação funcional.

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Nesta versão, o hibisco e o suco de uva substituem o vinho, trazendo leveza, aroma e uma cor intensa à bebida. O suco de uva integral é fonte de antioxidantes, como resveratrol e flavonoides, enquanto o hibisco se destaca pela presença de compostos fenólicos e antocianinas, associados à ação anti-inflamatória.

A receita também leva gengibre e canela, que, além de deixarem a bebida mais aromática e aconchegante, contêm substâncias bioativas associadas ao aumento da termogênese, do gasto energético e ao auxílio no metabolismo lipídico. A maçã complementa a preparação com fibras, além de acrescentar sabor e dulçor natural.

Ingredientes

500 ml de suco de uva integral orgânico sem açúcar

200 ml de água filtrada

30 g (1 colher de sopa) de xilitol ou outro adoçante de sua preferência

2 pedaços de gengibre com casca, de aproximadamente 1 cm cada

2 paus de canela

Casca de 1 laranja Bahia (sem a parte branca)

2 maçãs picadas com casca

50 g (2 colheres de sopa) de flor de hibisco

Modo de preparo Quentão

leve ao fogo a água, o gengibre e a canela. Deixe ferver em fogo baixo por 5 minutos. Acrescente a casca de laranja e mantenha a fervura por mais 5 minutos. Desligue o fogo, adicione a flor de hibisco, tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe a preparação, acrescente e acrescente o suco de uva integral e o adoçante. Mexa delicadamente e leve novamente ao fogo por mais 2 a 3 minutos, apenas para aquecer. Desligue, acrescente as maçãs picadas e mantenha a panela tampada por mais 10 minutos. Sirva quente.

Rendimento: 3 porções de 200 mL

Informações nutricionais: cerca de 170 kcal por porção

Uma opção aromática, acolhedora e funcional para aquecer os dias frios com mais sabor e equilíbrio.

Escrita por:

Adriana Stavro – Nutricionista – Mestre pelo Centro Universitário São Camilo

Especialista em Doenças Crônicas Não Transmissíveis pelo Hospital Israelita Albert Einstein

Formação em Medicina do Estilo de Vida — Harvard Medical School

Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia

Instagram: @nutriadrianastavro