Quentão com saúde- Com a queda das temperaturas, nada melhor do que uma bebida quente para aquecer o corpo e trazer conforto. Tradicional nas festas juninas, o quentão pode ir muito além do sabor. Dependendo dos ingredientes utilizados, ele também pode se tornar uma preparação funcional.
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Nesta versão, o hibisco e o suco de uva substituem o vinho, trazendo leveza, aroma e uma cor intensa à bebida. O suco de uva integral é fonte de antioxidantes, como resveratrol e flavonoides, enquanto o hibisco se destaca pela presença de compostos fenólicos e antocianinas, associados à ação anti-inflamatória.
A receita também leva gengibre e canela, que, além de deixarem a bebida mais aromática e aconchegante, contêm substâncias bioativas associadas ao aumento da termogênese, do gasto energético e ao auxílio no metabolismo lipídico. A maçã complementa a preparação com fibras, além de acrescentar sabor e dulçor natural.
Ingredientes
- 500 ml de suco de uva integral orgânico sem açúcar
- 200 ml de água filtrada
- 30 g (1 colher de sopa) de xilitol ou outro adoçante de sua preferência
- 2 pedaços de gengibre com casca, de aproximadamente 1 cm cada
- 2 paus de canela
- Casca de 1 laranja Bahia (sem a parte branca)
- 2 maçãs picadas com casca
- 50 g (2 colheres de sopa) de flor de hibisco
Modo de preparo Quentão
- leve ao fogo a água, o gengibre e a canela. Deixe ferver em fogo baixo por 5 minutos.
- Acrescente a casca de laranja e mantenha a fervura por mais 5 minutos.
- Desligue o fogo, adicione a flor de hibisco, tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos.
- Coe a preparação, acrescente e acrescente o suco de uva integral e o adoçante. Mexa delicadamente e leve novamente ao fogo por mais 2 a 3 minutos, apenas para aquecer.
- Desligue, acrescente as maçãs picadas e mantenha a panela tampada por mais 10 minutos. Sirva quente.
Rendimento: 3 porções de 200 mL
Informações nutricionais: cerca de 170 kcal por porção
Uma opção aromática, acolhedora e funcional para aquecer os dias frios com mais sabor e equilíbrio.
Escrita por:
Adriana Stavro – Nutricionista – Mestre pelo Centro Universitário São Camilo
Especialista em Doenças Crônicas Não Transmissíveis pelo Hospital Israelita Albert Einstein
Formação em Medicina do Estilo de Vida — Harvard Medical School
Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e Fitoterapia
Instagram: @nutriadrianastavro
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