Dispositivo para auxiliar pessoas com deficiência visual vence Inova Jovem 2024

A final do Inova Jovem, realizada nesta terça-feira (19), foi marcada pela vitória do grupo Verbaliza, composto por alunas do colégio SESI Dionísio Marques de Almeida, localizado no município de Patos, na Paraíba. Otimizar a autonomia de pessoas com deficiência visual por meio de um dispositivo inteligente em formato de óculos foi o mote da equipe vencedora da competição promovida pela Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) .

A modelagem de negócios foi realizada pelas alunas Rayssa Coelho Silva, Mikaelly Silva Santos Guedes, Manuela Barbosa da Silva, Júlia Morais dos Santos e Lara Fernanda Mamede Guedes Amaro e venceu na principal categoria, que é a de Avaliação da Banca, composta nesta edição por Pedro Braga, Amanda Ribeiro Biscuola de Souza, Rodrigo Dávila Bolliger e Murilo Santos.

A competição também contou com uma segunda categoria chamada de Voto Popular, quando as pessoas conectadas ao vivo no webinar puderam escolher qual equipe estavam torcendo ou que avaliaram que realizaram o melhor pitch.

Nessa categoria, venceu a equipe PlantMeat, composta por Heloisi de Queiroz Dorigan, Lara Cassiano Horta, Lívia Ferreira, Letícia Inácia Machado e Rebeca Gomides da Silvia do SESI Amoreiras , localizado na cidade de Campinas, São Paulo. A proposta que ganhou a predileção do público apresentou um salame vegano, feito a partir de jaca, como uma alternativa de alimentos rico em nutrientes.

Ambos os modelos de negócios pautaram-se em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas para se desenvolver, uma vez que este é um dos critérios da competição. A equipe Verbaliza desenvolveu sua proposta baseando-se no ODS de número 3, que diz respeito à Saúde e Bem-Estar. O grupo PlantMeat, por sua vez, teve ligação ao ODS 12, que faz menção ao Consumo e Produção Responsáveis.

A final da competição de empreendedorismo para jovens do ensino médio contou com 367 participantes, reunidos em um evento on-line, que pode ser assistido por meio deste link . A etapa final foi uma disputa de melhores pitches, que são as apresentações curtas para uma banca ou investidores sobre um modelo de negócio desenvolvido.

Vencedores do Inova Jovem 2024 receberão prêmios variados

O anúncio da equipe vencedora na categoria Avaliação da Banca foi feito pelo reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida Meirelles. Durante a revelação dos ganhadores, ele destacou que o evento, que já conta com mais de uma década de existência, evidencia o compromisso da instituição com o estímulo ao empreendedorismo:

“Para a Unicamp é um prazer promover uma iniciativa como essa, que desperta o espírito empreendedor nos jovens e envolve pessoas de todo o país. A Paraíba, que é a região do time vencedor, já tem uma tradição de inovação. Esse estado tem uma história forte de inovação no país e a vitória dessa equipe constrói uma conexão direta com a Unicamp, valorizando a inovação e o espírito empreendedor na nossa juventude”, celebrou o reitor.

Responsável pelo anúncio da equipe ganhadora pelo Voto Popular, o diretor-executivo da Agência de Inovação da Unicamp agradeceu aos envolvidos na realização do evento e reforçou a mensagem do programa:

“Espero que vocês continuem tentando transformar ideias importantes em realidade. E que contem com o empreendedorismo, que vai permitir que problemas da sociedade sejam resolvidos através de projetos como esses, disponibilizando posteriormente o resultado para sociedade”, concluiu Lopes.

No que diz respeito à premiação, cada integrante do grupo que venceu a Avaliação da Banca receberá mil reais em dinheiro, uma bolsa de estudos para curso de inglês oferecido pela escola CCCA Cambuí (presencial ou on-line), cursos profissionalizantes virtuais da FM2S – Educação e Consultoria e um roteador de internet de alta potência da Neger Telecom.

Já os membros da equipe vencedora na categoria Voto Popular ganharão acesso por seis meses dos cursos virtuais da FM2S – Educação e Consultoria. Todos os finalistas terão de participar do processo seletivo para um Summer Job, ou seja, um estágio de verão, na Agência Sabiá.

Inova Jovem contou com recursos de inclusão

Neste ano a competição teve, entre os destaques, o oferecimento de interpretação simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais), de modo a reforçar o compromisso da Inova Unicamp com a inclusão e acessibilidade ao público. É o que menciona Kátia Kishi, supervisora de comunicação da Inova Unicamp – área responsável pela organização e execução da competição:

“O programa Inova Jovem é a principal competição de empreendedorismo para alunos de ensino médio do Brasil, por isso, temos que oferecer um ambiente e recursos que incluam o máximo de pessoas interessadas nas capacitações. Como a competição vem acontecendo de forma remota há alguns anos, já tínhamos o recurso de transcrição dos vídeos, mas neste ano conseguimos aperfeiçoar os todos os eventos virtuais da competição com a interpretação simultânea em Libras”, destacou Kishi.

Todo o resultado da edição foi significativo, destaca Kishi, e “reforça o compromisso da da Inova em promover a cultura de empreendedorismo dentro e fora da Universidade”, concluiu.

Sobre o Inova Jovem 2024



O programa Inova Jovem é uma competição de empreendedorismo da Inova Unicamp voltada para estudantes do Ensino Médio a nível nacional. O programa foi criado em 2014 e é realizado anualmente pela Agência de Inovação Inova Unicamp.

O programa tem como objetivo capacitar jovens e adolescentes nas ferramentas empreendedoras a fim de difundir o empreendedorismo como uma possibilidade de carreira.

Os patrocinadores da 11º edição do Inova Jovem foram: Poliedro Educação , FM2S – Educação e Consultoria , CCAA – Cambuí , Neger Telecom e Agência Sabiá .

O apoiador da 11º edição do Inova Jovem é: Vestibular Unicamp 2025 .

Final do Inova Jovem reuniu quase 400 pessoas

Equipe PlantMeat, vencedora da categoria Voto Popular

Equipe Verbaliza, vencedora da categoria principal (Avaliação da Banca)

