Um homem que esfaqueou outro foi preso na tarde desta quinta-feira em Americana. Agentes da Guarda Municipal prenderam o homem pela prática de tentativa de homicídio. A ocorrência começou no bairro Parque Gramado e envolveu apoio a uma vítima esfaqueada.

As equipes da GCM foram acionadas para o cruzamento da Rua Salvador Orlando com a Rua Monsenhor Bruno Nardini, onde um homem estava caído ao solo com uma facada na região dorsal esquerda, próximo à região subescapular.

A vítima foi socorrida pela ambulância ao UPA Dona Rosa, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação devido à suspeita de perfuração pulmonar.

Em relato, a vítima informou que o ataque ocorreu na Rua Holanda, no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara D’Oeste (SP). Após ser atingido, o homem fugiu correndo para evitar novos ataques, mas caiu no local onde foi encontrado pela GCM.

O agressor foi localizado próximo ao cruzamento das Ruas Dinamarca e Itália, também em Santa Bárbara D’Oeste. Ele confessou o crime, alegando que agiu após ser ameaçado de morte pela vítima. Com o suspeito, a GCM apreendeu duas facas, incluindo a utilizada no ataque.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Santa Bárbara D’Oeste, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O autor permaneceu à disposição da Justiça.

