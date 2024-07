DJ e produtor cultural Leo de Americana morre aos 33

Léo é o idealizador do coletivo de música Horizon. A página oficial da Horizon no instagram noticiou a morte dele.

“Uma perda irreparável! Léo, sempre será lembrado e estará em nosso corações!”, escreveram os administradores na postagem.

A página no instagram ainda destacou que ele jamais será esquecido por conta da bondade que ele tinha e pelo amor ao Psytrance.

Velório e sepultamento do DJ

O velório do artista será nesta sexta-feira, tendo início às 9h com o sepultamento previsto para as 13h no Cemitério da Saudade.

