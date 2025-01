Dona de lava jato vai em cana por crime ambiental

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré interditou, na manhã desta terça-feira (28), um lava-jato localizado no bairro Dall’Orto por despejar produtos químicos em um córrego que desemboca no Rio Quilombo.

Os agentes foram ao local depois de receber denúncias dos moradores sobre um forte cheiro vindo do córrego. Os GCMs desconfiaram do comércio e flagraram o descarte irregular.

O guarda Rodrigo Ruiz, que participou do flagrante, adentrou a mata e percebeu que os resíduos vinham do lava-jato. “Quando cheguei ao córrego, percebi que a água estava totalmente branca, com um cheiro muito forte”, contou.

Os resíduos continham produtos químicos usados na lavagem de caminhões e, segundo Ruiz, provavelmente não foi a primeira vez que o descarte irregular foi feito no local.

Vizinhos do lava jato denunciaram

“Os moradores disseram que já viram um líquido da cor azul no córrego”, afirma.

O lava-jato foi interditado e a proprietária encaminhada ao 3º Distrito Policial, onde permanece detida. Ela não pagou a fiança, estimada em 50 salários mínimos.

Denúncias de descarte irregular de lixo e outros crimes ambientais podem ser feitas no 156 ou por meio do canal direto da Guarda Municipal (153).

