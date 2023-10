Dr José faz vídeo indicando que seria candidato a prefeito 2024

Faltando um ano pras eleições, o segundo colocado nas eleições de 2020 Dr. José voltou às redes sociais para indicar que vai ser candidato no ano que vem e que pretende montar o time de candidatos a vereador nos próximos meses.

Leia + sobre política regional

No vídeo, ele agradece os 38 mil votos recebidos em 2020 e fala que o projeto ‘já é vitorioso’. Ele ressalta a palavra ‘humilde’ e se apresenta como ‘médico do povo’.

Dr. José deve concorrer com o atual prefeito (e favorito) Rafael Piovezan (MDB), com o vereador Eliel Miranda (PSD), Marcos Fontes (União Brasil) e mais algum nome. Ele foi candidato a deputado estadual em 2022 pelo PSB, mas o meio político o vê como já filiado no Podemos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP