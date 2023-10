Preso após tentar dar o golpe na compra de um celular

Um homem de 19 anos, desempregado, foi preso após tentar dar um golpe em um barbeiro, de 42 anos, durante a compra de um celular. Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a vítima informou que negociou a venda de um aparelho celular e que levou até a casa do indiciado para finalizar a venda, porém, em dado momento da conversa, o indivíduo pegou o celular e adentrou para a residência, sob o pretexto de pegar o dinheiro para o pagamento e não mais voltou.

Com a autorização dos moradores da residência, a equipe realizou uma busca, com intuito de localizar o aparelho, porém não foi encontrado. O indiciado declarou que negociou o celular com uma terceira pessoa que pagou o sinal de R$1000,00 (mil reais) em dinheiro. As partes foram conduzidas até à Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu preso.

