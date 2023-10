Retroescavadeiras recuperadas são avaliadas em R$1,2 milhão

A Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste recuperou, nesta quinta-feira, 3 retroescavadeiras que estavam em área de mata de difícil acesso.

Foram duas ocorrências distintas, um delas, noticiada esta manhã pelo NM, os agentes encontram duas máquinas que foram roubadas durante a madrugada em um obra. Os criminosos renderam o vigilante do local, o amarraram e levaram os veículos. Os guardas receberam informações de moradores, além de perceberem os rastros das máquinas.

Na segunda ocorrências, equipe durante patrulhamento também com vistas para as máquinas roubadas, receberam a informação de um munícipe que relatou ter visto uma máquina semelhante próximo à represa areia Branca. Nas buscas, os agentes encontraram o 3º maquinário e fizeram contato com o proprietário, que informou que o veículo havia sido furtado em Hortolândia dia 20 de setembro.

LEIA TAMBÉM: Carrão roubado recuperado no Romano

Apresentadas nas respectivas delegacias e bens devolvidos aos proprietários. Os três maquinários foram avaliados em R$1,2 milhão.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP