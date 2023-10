Turismo romântico em alta. Disparada de 650%

Românticos- Entre agosto de 2022 e este ano, o Google registrou um aumento de 650%

na procura pelo termo “pacotes de viagens para casal com tudo incluso 2023”, o estudo analisou cerca de 69 milhões de buscas por expressões relacionadas ao segmento do turismo. A partir disso, a agência de viagens online, ViajaNet, realizou um levantamento para compreender a demanda por destinos e hospedagem para casais em setembro.

Seja para passar a lua de mel ou apenas descansar em um lugar romântico, os turistas brasileiros elegeram as praias e estadias nordestinas como destino ideal para desfrutar a dois, em solo nacional. Por sua vez, conforme os dados da agência, mais de 60% dos pacotes internacionais estão direcionados para cidades na América Latina.

Afinal, quais são os destinos preferidos dos casais para setembro?

Fortaleza, Natal, Maceió, Salvador e Recife, são as primeiras cinco capitais que aparecem na lista dos oito pacotes nacionais para casal mais comprados para este mês. Juntas, as cidades compõem mais de 50% das vendas nesta categoria, abrangendo seis dos nove estados nordestinos, com João Pessoa ocupando a última posição.

As capitais do Sudeste brasileiro também entram no pódio dos destinos mais comprados pelos casais de turistas. Em sexto lugar, encontra-se a capital do Rio de Janeiro, com 5% do volume de vendas. Logo atrás, a cidade de São Paulo completa as compras na região com 4% da demanda do público.

Pacotes Nacionais

Destinos Volume Fortaleza 8% Natal 6% Maceió 6% Salvador 5% Recife 5% Rio de Janeiro 5% São Paulo 4% João Pessoa 4%

Fonte: ViajaNet/2023

Com 25% e 21% do volume de vendas, respectivamente, Buenos Aires, na Argentina, e Santiago, no Chile, estão cotados como principais destinos internacionais para aproveitar a dois. Em terceiro lugar, Estados Unidos surge com a cidade de Orlando, com 10% das compras, e logo mais adiante, completa a lista com Miami, na oitava posição, com 3% do volume.

No entanto, outros países da América Latina aparecem na lista, como é o caso de Punta Cana, na República Dominicana. A cidade caribenha, muito conhecida por seus resorts e praias, se estabelece na quarta posição, com 7%. Cartagena das Índias, na Colômbia, e Montevidéu, no Uruguai, finalizam a presença latina com 3% de volume cada.

Lisboa, em Portugal, ocupa o quarto lugar e se destaca como o único destino europeu preferido pelos casais brasileiros, correspondendo a 3% das vendas.

Pacotes Internacionais

Destinos Volume Buenos Aires, Argentina 25% Santiago, Chile 21% Orlando, Estados Unidos 10% Punta Cana, República Dominicana 7% Lisboa, Portugal 3% Cartagena das Índias, Colômbia 3% Montividéu, Uruguai 3% Miami, Estados Unidos 3%

Fonte: ViajaNet/2023

Para a gerente de Marketing e Brand do ViajaNet, Daniely de Oliveira, a crescente busca por pacotes de viagem com tudo incluso reflete um aumento na demanda por experiências imersivas e seguras. “Diante da prática de venda com datas flexíveis e banco de milhas, os passageiros estão valorizando a segurança. O consumidor está mais atento, comparando tarifas e buscando promoções”, diz.

“Somado a isso, os indícios de melhoria nas condições econômicas do país tem colaborado para o aumento da procura por viagens. As escolhas por vivências culturais únicas, acessíveis e planejadas, como a opção de pacotes em casal, são um reflexo disso”, finaliza Daniely de Oliveira.

Sobre o ViajaNet

ViajaNet é uma agência de viagens digital brasileira, criada em 2009. Atua no segmento de turismo, ou seja, vende passagens áreas, pacotes de viagens nacionais e internacionais, hotéis, casas de temporada, ingressos, seguro-viagem e aluguel de carros. Tornou-se referência no mercado de viagens on-line e embarcou mais de 5 milhões de passageiros. Em 2022, foi adquirida pelo Grupo Decolar, empresa líder de viagens na América Latina.

