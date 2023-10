Palmeiras cai nos pênaltis para o Boca Jrs

O Palmeiras foi derrotado na noite desta quinta-feira na disputa

por pênaltis para o Boca Jrs da Argentina. Os argentinos agora enfrentam o Fluminense na finalíssima da Copa Libertadores da América do próximo dia 4 de novembro no Maracanã. Os brasileiros são os campeões das 4 últimas edições do torneio (Flamengo 2x e Palmeiras 2x).

O Boca Júniors mostrou força no primeiro tempo, se valeu da cera e abriu o placar com Edinson Cavani, aproveitando passe que veio da esquerda para marcar de carrinho.

O Palmeiras voltou muito melhor para o segundo tempo com força jovem em especial de Endrick. Pressionando, o Verdão conseguiu fazer com que o experiente Rojo fosse expulso. Com um jogador a mais, o time brasileiro foi pra cima e empatou com Piquerez, que acertou um belo chute de fora da área.

O jogo foi para a decisão por pênaltis e os dois times perderam as primeiras cobranças e prevaleceu a imagem do herói Romero (foto), goleiro que é o principal jogador do Boca nessa Libertadores.

