Com entrada gratuita, Festa das Nações começa nesta sexta em Nova Odessa

Tudo pronto para a da Festa das Nações Beneficente de Nova Odessa 2023, nesta sexta, sábado e domingo, dias 06, 07 e 08 de outubro, com entrada gratuita para moradores e turistas e grandes shows, entre outras atrações. 100% da arrecadação com as vendas dos pratos típicos dos países representados fica para as 11 entidades assistenciais participantes. O recinto da Festa, fechado e com total segurança, incluindo sanitários químicos e praça de alimentação coberta, fica na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

Retomada no ano passado pela atual gestão municipal, a Festa das Nações é promovida pela AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa) e Prefeitura, com recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da RMC – Região Metropolitana de Campinas), através do Programa Re Virada Regional de Cultura.

O recinto terá novamente praça de alimentação coberta, além de catracas para entrada e saída controlada do público (mesmo com acesso gratuito). Outra novidade desta edição é a volta de um parque de diversões (privado) ao recinto, logo abaixo da Praça dos Três Poderes – como acontecia até as décadas passadas. Haverá também a tradicional apresentação das embaixatrizes dos países representados.

SHOWS

O cronograma dos principais shows da Festa das Nações está fechado. Na sexta-feira (06/10), a partir das 19h, o destaque da noite será a apresentação da famosa dupla sertaneja Rionegro & Solimões, intérpretes dos hits “Sola da Bota”, “A Gente Se Entrega” e “Frio da Madrugada”. Haverá também shows de Nayara Mendes e Brutto & José.

Na noite de sábado (07/10), a partir das 18h, sobe ao palco o cantor sertanejo Sâmi Rico, filho do lendário José Rico, da dupla Milionário e José Rico. Antes, haverá show da Legião Urbana Cover do Brasil – além de Maicon Dias e de Pin & Mallone.

No dia 08 de outubro, o tradicional “almoço de domingo”, a partir das 12h, terá uma inédita apresentação conjunta da banda Samba d’Aninha com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss. O palco na Praça dos Três Poderes também recebe neste dia o cantor Marco Bavini (que é filho do sertanejo Sérgio Reis), Banda Babaloo, Artéria Rock e a Banda SP-304 – antecedendo o show de Paulo Ricardo.

A noite de domingo reserva o show do cantor Paulo Ricardo, ex-líder do RPM – uma das maiores bandas do rock nacional dos anos 80, e dono de sucessos como “Louras Geladas”, “Olhar 43”, “Revoluções Por Minuto” e “London London” – e também da música tema do BBB (Big Brother Brasil) –, entre outros sucessos de sua carreira solo.

CARDÁPIOS

As 11 entidades assistenciais beneficentes participantes divulgaram nesta semana seus cardápios, com pratos e bebidas típicas dos 11 países representados.

A AAANO (Associação Amigos dos Animais) representa a Austrália e traz para a Festa sua tradicional cebola australiana, além de wraps e doces típicos do país da Oceania.

A ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) representa, é claro, a Letônia, com seu tradicional galeto (frango marinado assado que é considerado o prato típico de Nova Odessa), com chucrute, pepino azedo, pão de centeio, molho branco, purê de batata, batata soté, espetinhos, gelado de frutas (suspiro, pedaços de frutas, sorvete de nata e cobertura), Salda Zupa (um cozido de frutas leto servido gelado), pães e bolachas caseiras, porção de linguiça defumada, chucrute, linguiça e carnes defumadas, pepino azedo (picles), lanche com linguiça defumada, bolos caseiros, torta de ricota, geleia caseira, carne suína defumada, file mignon suíno defumado, copa lombo suína, salame misto, salame suíno, costelinha suína defumada, mel, geleias, batata frita, batata frita espiral, porção de batata (igual aquelas servidas em casamento). pão de alho, vinagrete, lanche de linguiça defumada com pão de centeio e molho branco.

A Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos) continua representando Portugal, com sua bacalhoada, bolinho de bacalhau, risoto de bacalhau, filé de merluza à parmegiana, porções de tilápia e batata, maçã do amor e morango com chocolate, batidas variadas, crepe suíço, lanche no tacho e escondidinho de bacalhau.

A APAE traz as cores da Itália, oferecendo lasanha, nhoque, pizza, crepe suíço, batata frita, doces diversos, morango no palito.

A AVANO (Associação dos Vicentinos) representa a culinária milenar da China, com yakisoba, frango xadrez, yakimeshi, pastel, rolinho primavera, sushi e porção de tilápia e frutas carameladas.

A ONG Casa Mais volta pelo segundo ano com as cores do estado norte-americano do Havaí, com comidas típicas como o poke, além de açaí, abacaxi havaiano, refrigerantes, sucos, cervejas, água e sorvetes.

A Comunidade Geriátrica (o “Lar dos Velhinhos” de Nova Odessa) é totalmente verde e amarela, com a culinária do Brasil – incluindo o frango atropelado na brasa (com arroz e farofa), escondidinhos de carne seca e mandioca e vegano, feijão tropeiro, batata ao molho, acarajé, lanche de pernil, tapioca salgada e doce e espetinhos. Para a sobremesa, brigadeiro, coxinha de morango, copo da felicidade e mousse – além de refrigerantes, bebidas e batidas.

O Lions Club defende a bandeira dos EUA (Estamos Unidos da América), com costelinha ao molho barbecue, arroz e batata, lanches de hambúrguer e cachorro-quente.

O Instituto Kaydi, também pelo segundo ano, traz a Culinária Árabe, com esfirras abertas doces e salgadas, refrigerantes e sucos.

O Rotary Clube de Nova Odessa representa a Alemanha na Festa das Nações “desde sempre”, com pratos típicos como salsichão assado, joelho de porco, bisteca, salada de batata, porqueta, chopes, chucrute e sobremesas diversas.

Por fim, o SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade, a “Guardinha” da cidade) traz o México para a Festa, com tacos, tortilhas, nachos, produtos de milho, lanches e espetinhos, churros, palheta mexicana (picolés típicos) e batidas.

