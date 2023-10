Americana receberá roupas apreendidas pela Receita Federal após pedido de Thiago Martins

No final de junho, o vereador Thiago Martins (PV) esteve na sede da Receita Federal do Brasil (RFB) no Aeroporto Viracopos, em Campinas, onde se reuniu com o inspetor chefe da Alfândega, Dr. Camilo Pinheiro Cremonez. Na ocasião, o encontro teve como objetivo intermediar a destinação de itens de vestuário apreendidos pelo órgão para o Fundo Social de Solidariedade para Americana.

Recentemente, o parlamentar recebeu a confirmação de que o pedido foi atendido e cerca de 4,5 toneladas de roupas e calçados, avaliados em mais de R$1,5 milhão, estão disponíveis para retirada.

“Fiquei muito feliz com a notícia, principalmente por saber que estas mercadorias, que seriam descartadas por terem indícios de contrafação, vão ajudar quem mais precisa”, comentou Thiago.

Nos próximos dias uma equipe da Prefeitura fará a busca dos itens para encaminhá-los ao Fundo Social para que faça posteriormente a devida destinação.

