Dr Daniel demite assessor, que é avisado por outro

O vereador de Americana Dr Daniel demitiu um assessor

esta quarta-feira apenas dois meses de ele ter entrado para trabalhar no mandato. Jean Carlos de Lima disse que foi avisado por outro assessor do mesmo gabinete e publicou uma carta à imprensa mostrando estranheza com relação ao mandato do vereador.

Ainda em primeiro mandato, Dr Daniel tem um dos gabinetes com maior rotativida da Câmara. Com quase 70% do mandato concluído, o troca-troca emite sinal de falta de clareza/norte no mandato.

Prezados/as; Na tarde de hoje, 04/10, fui comunicado através de outro assessor, do gabinete do vereador Dr. Daniel, sobre meu desligamento da assessoria do mandato do vereador, onde desempenhei por pouco mais de dois meses o cargo de chefe de gabinete. Ressalto que a exoneração, até o presente momento, me causa estranheza, vez que ainda não fui procurado oficialmente pelo então vereador. No mais, agradeço a oportunidade oferecida pelo Dr. Daniel. Durante esse período, desempenhei minha função com ética, responsabilidade e atendendo aos princípios do serviço público. Na oportunidade, informo que durante esse período, participei ativamente das atividades legislativas, reuniões de pauta, sessões camarárias, atendimentos a munícipes, suporte em todas as proposituras e acompanhamento daquelas funções a mim atribuídas.”



Atenciosamente,

Americana, 04 de outubro de 2023.

Jean Carlos de Lima

