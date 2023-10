Carrefour lança promoção voltada para a região

Para celebrar o aniversário de seu hipermercado com os clientes da Região Sudeste, o Grupo Carrefour

Brasil realiza uma campanha com prêmios instantâneos que vai até dia 22 de outubro. A campanha é nacional e, no Sudeste, participam 77 lojas da rede nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Os clientes terão três oportunidades de concorrer aos prêmios. Na primeira, o consumidor que desembolsar a partir de R$150 reais ou mais em compras nas unidades do hipermercado concorre a cupons de descontos de R$50 ou R$100 reais nas próximas compras, que serão emitidos de forma randômica na hora nos caixas das lojas. Na segunda chance, os clientes poderão entrar no hotsite da promoção , cadastrar o cupom fiscal e girar uma roleta para ganhar mais descontos. Por fim, feito o cadastro no hotsite, o cliente irá concorrer a R$100 mil em um sorteio feito pela loteria federal com ganhador único. Em todas as oportunidades o cliente poderá concorrer com notas fiscais acima de R$150 em compras nas lojas Hipermercado Carrefour.

Um livro para toda criança que ama dinossauro

Curiosidades sobre as espécies, a aparência e os alimentos preferidos das criaturas enriquecem a obra de Sol Oliveira que narra a aventura de dois irmãos em uma ilha desconhecida

Quais são os dinossauros carnívoros e os herbívoros? Em qual período viveu o barionix? Quantas toneladas pesa um amargassauro? São curiosidades como estas sobre as criaturas pré-históricas mais adoradas pelas crianças que a escritora Sol Oliveira apresenta na nova aventura dos irmãos Arthur e Miguel. No livro Arthur e Miguel em: Aventura na Ilha dos Dinossauros, os protagonistas embarcam em uma viagem pelo oceano até chegar ao habitat desconhecido de espécies como, pterodáctilos, bambiraptors, amargassauros e oviraptors. Logo que aportam em terra firme, descobrem que o barco utilizado no transporte era na verdade um navio pirata. Com as ilustrações de Jarbas Domingos e a escrita divertida de Sol Oliveira, a aventura segue com uma descoberta dos irmãos: os ladrões do mar estavam na ilha para roubar ouro e ovos de dinossauros. Eles então decidem fazer justiça para proteger o local, todas as suas riquezas e os animais. Cheios de coragem, pilotam a embarcação dos piratas de volta ao porto para delatar os ladrões à polícia e pôr um fim à roubalheira. Arthur abriu um sorriso de esperteza

enquanto apontava para o leme do barco.

– Nem pensar, eu não vou dirigir esse troço.

– Miguel, não deve ser tão difícil assim, você dirige o carro do papai.

– Mas barco e carro não são a mesma coisa!

– É ainda melhor, que não teremos postes no mar para você bater.

– Ha Ha, engraçadinho.

(Arthur e Miguel em: Aventura na Ilha dos Dinossauros p. 36) Foi a paixão do filho por dinossauros – além de um pedido carinhoso para contar histórias – que motivaram a carioca a publicar a continuação de Arthur e Miguel em: Aventura na terra dos Dinossauros. Nesta sequência para além mar, Sol Oliveira ressalta a importância de valores como a coragem, o trabalho em equipe e que, juntos, todos podem chegar mais longe. FICHA TÉCNICA

Título: Arthur e Miguel em: Aventura na ilha dos Dinossauros

Autora: Sol Oliveira

Ilustrador: Jarbas Domingos

Editora: Asinha

ISBN/ASIN: 978-6554204873

Formato: 19.99 x 0.33 x 19.99 cm

Páginas: 56

Preço: R$ 69,90

