Dupla é presa furtando óculos de R$1200 na área central de Americana

Uma dupla de mulheres foi presa pela Guarda Municipal de Americana (Gama), na manhã deste sábado (30), após furtar um óculos de grife em uma ótica na Rua Washington Luiz, área central de Americana.

As informações foram passadas à Gama pelo grupo de WhatsApp dos lojistas do centro, após duas mulheres serem flagradas pelo sistema de câmeras da loja furtando um óculos no valor de R$1.199.

Com apoio da Bike Patrulha, equipe com Subinspetor Cauê e Gcm Padilha abordaram a dupla no interior de um outro comércio, na Rua Trinta de Julho. O óculos foi recuperado e as duas mulheres conduzidas ao plantão de polícia, onde receberam voz de prisão em flagrante.