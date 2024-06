E-commerce pode ser inaugurado por apenas R$ 11 com ajuda da IA

De acordo com o levantamento do DataReportal, intitulado “Digital Brazil 2024”, 66,3% dos brasileiros estão conectados à internet, 96,9% deles possuem conexões mobile. Além disso, cada brasileiro, em média, utiliza a internet nove horas por dia, comprovando o crescimento do digital e da busca por negócios online, como o e-commerce.

Já segundo a Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o e-commerce no Brasil faturou R$ 185,7 bilhões em 2023, impulsionado vendas de produtos diversificados, como artigos de moda, eletrônicos, alimentos e bebidas, perfumaria e cosméticos, saúde, artigos de maternidade, esporte e lazer, entre outros. Ainda de acordo com a Abcomm, a expectativa para o e-commerce em 2024 é de um faturamento de R$ 200 bilhões.

Ciente do potencial do e-commerce no Brasil, a Hostinger, provedora de hospedagem e líder nesse mercado, busca contribuir para que futuros empreendedores digitais estabeleçam seu próprio e-commerce com segurança e de forma acessível.

É preciso entender que o sucesso de um e-commerce depende de estratégias assertivas para evitar erros que comprometam o desempenho da marca e a segurança dos consumidores.

Com a meta de prover conteúdo que ajude a diminuir os erros dos empreendedores de primeira viagem, no mundo digital, a Hostinger criou um material no qual aborda 101 erros que todos devem evitar na hora de criar uma loja virtual, que atende toda a cadeia de lançamento, desde sua concepção até logística e pós-venda.

Toda pesquisa foi realizada de forma abrangente para atender os principais equívocos. Além disso, uma curadoria com os principais especialistas da empresa foi aplicada ao conteúdo.

O investimento para montar uma loja virtual pela Hostinger é de apenas R$10,99, incluindo domínio gratuito, suporte em tempo real, 24 horas e todos os recursos necessários pelo sucesso e pela rentabilidade do negócio.

Sobre a Hostinger

Inaugurada em 2004 como startup de tecnologia sediada na Lituânia, a Hostinger é, hoje, uma provedora de hospedagem de sites que atende mais de um milhão de usuários em mais de 150 países. Foi a marca que mais cresceu em 2020, tem como missão contribuir para alavancar histórias de sucesso por meio de espaços confiáveis na internet, com preço muito acessível. A Hostinger possui todas as ferramentas necessárias para construção e gerenciamento de um site ou e-commerce.

