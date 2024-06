CCL recebe show gratuito da banda Vício neste sábado

O CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana recebe a banda Vício para uma apresentação gratuita neste sábado (22), a partir das 18h. O evento é a contrapartida de um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo na categoria “Videoclipe”. O CCL fica na Avenida Brasil, nº 1293.

A banda americanense é formada pelos irmãos Tiago e Gabriel Camargo, Júlia e Léo Biagi. O grupo une estilos diferentes que vão desde o Rhythm and Blues, passando pelo Rock Alternativo, acolhendo também ares do Pop e até do Trap. O show terá tradução simultânea em Libras.

“Uma excelente atração para quem gosta de música, fica aqui nosso convite. A Lei Paulo Gustavo proporciona diversas opções culturais para a população, incentivando as expressões artísticas produzidas em nossa cidade”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A banda já tocou no “Lollapalooza BR”, no projeto “MASP – De Dentro e De Fora” e no “Obrigado Vida Fest”, entre outros festivais. O novo disco, “Vício”, foi lançado em maio de 2023 e pode ser ouvido em todas as plataformas de streaming.

