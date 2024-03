Edu Brambilla deixa a EPTV e repórter de rua assume o programa

O conhecido apresentador Eduardo Brambila não é mais o âncora do EPTV1, telejornal regional de maior audiência da região. Sua última aparição aconteceu na sexta-feira (8).

Edu atuou durante 12 anos na emissora do grupo EP (Empresas Pioneiras) do saudoso José Bonifácio.

Ele deixa a vaga para se dedicar em projetos pessoais da área de comunicação estratégica.

Quem assume é Jon Borel, jornalista há 20 anos, com vasta atuação na TV Vanguarda e EPTV há mais de uma década. Em fevereiro de 2020 ele estreou como apresentador do EPTV Segunda Edição.

