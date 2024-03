O Clube de Leitura do Léo Sallum, organizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, discutirá no dia 27 deste mês, às 19 horas, a obra “Se deus me chamar não vou” de Maria Salomão Carrara. O livro pode ser emprestada de forma digital e gratuita via site www.biblion.org.br. O encontro será no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Cidade Nova.

Para participar é necessário ter acima de 14 anos, realizar a inscrição por meio do link no site culturasbo.com/clubedoleo e aguardar o contato para mais informações. São 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição.

Sinopse

Quem vai te contar essa história é uma criança de 11 anos. O olhar fresco e bem humorado de quem ainda vê a vida como mistério está aqui, mas vá por mim: não subestime a solidão de Maria Carmem. A aprendiz de escritora, enfrentando as angústias da “pior idade do universo”, irá te provar que é possível, sim, que uma menina seja mais solitária do que um velho. Sendo assim, do que interessa a idade? Como ela mesma diz, “é possível que um lápis pareça estar novo, mas todo quebrado por dentro”. É assim que ela junta e faz pergunta e faz poesia com tudo o que se ergue e desmorona, os pais, deus, o amor, o corpo, a morte, o difícil que é entender o amor dos outros. Quando crescer, Maria Carmem vai ser escritora. Uma oportunidade de a gente crescer com ela.

BibliOn

A BibliOn – biblioteca digital de São Paulo – oferece mais de 16 mil livros digitais gratuitos, atividades culturais e capacitações para profissionais das áreas da Cultura, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Leitura e Literatura. O objetivo é que os leitores acessem e conheçam a plataforma gratuita como uma nova experiência de leitura, além das três bibliotecas municipais.

Serviço:

Clube de Leitura do Léo | “Se deus me chamar não vou” de Maria Salomão Carrara

Dia 27 de março, quarta-feira, às 19 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Evento gratuito