Ao longo da história, narrativas convincentes persuadiram grupos a adotarem comportamentos que desafiam a razão. Estimuladas por promessas de benefícios materiais ou espirituais, as pessoas arriscam suas economias e até as próprias vidas em nome de projetos insanos, com consequências desastrosas.

Em Os Delírios das Multidões, lançamento da Alta Cult, o neurologista e historiador William J. Bernstein analisa a natureza contagiosa da irracionalidade humana a partir de episódios de ilusões de massa financeiras e religiosas nos últimos 500 anos. São casos como a Loucura Anabatista de 1530, nos Países Baixos, e bolhas de investimento pontocom que estouram desde a virada do milênio.

Inspirado no clássico de George Mackay, A História das Ilusões e Loucuras das Massas, o livro de Bernstein apresenta uma visão atualizada destes fenômenos. A partir da combinação de elementos da psicologia, economia, religião e história, o autor fornece uma estrutura psicológica para entender por que o pensamento em grupo falha e o que acontece quando os fatos cedem lugar a irracionalidade.

Quanto mais as pessoas ao nosso redor compartilham a mesma ilusão, mais provavelmente acreditamos nela e, portanto, mais provável que as pessoas ao nosso redor também acreditem, um círculo vicioso para o qual não temos um freio de emergência analítico. Na presença de contágio delirante para o qual não existem defesas eficazes, as manias de fuga ganham cada vez mais força até que finalmente se chocam contra a parede de tijolos da realidade.

(Os Delírios das Multidões, p. 359)

Segundo o historiador, apesar das diferenças aparentes, as histerias financeiras e religiosas partem de um ponto comum: o desejo de melhorar o bem-estar nesta vida ou na próxima. A chave para entender o contágio destes fenômenos está na propensão humana a imitar, fabricar e consumir narrativas persuasivas e buscar status.

Compreender os mecanismos por trás dos delírios coletivos ajuda a decifrar importantes questões sociais contemporâneas. É o caso das crenças apocalípticas que, paradoxalmente, motivam tanto o Estado Islâmico no Oriente Médio quanto a polarização política nos Estados Unidos, com repercussões mundiais, inclusive no Brasi.

Ficha técnica

Título: Os Delírios das Multidões

Subtítulo: Por que as pessoas enlouquecem em grupos

Autor: William J. Bernstein

Editora: Alta Cult

Preço: R$ 118,90

ISBN: 978-65-5520-563-3

Edição: 1ª

Dimensões: 16 X 23 cm

Número de páginas: 464

Onde comprar: Amazon

Sobre o autor: William J. Bernstein é neurologista, teórico financeiro e historiador cujos livros incluem Uma Troca Esplêndida, Masters of the Word, Uma Breve História da Riqueza e The Four Pillars of Investing. É cofundador da empresa de gestão de investimentos Efficient Frontier Advisors. Foi o vencedor do Prêmio James R. Vertin 2017 do CFA Institute. Atualmente Bernstein mora no Oregon, Estados Unidos.

Sobre o Grupo Alta Books: Com mais de 20 anos de atuação, a casa busca se reinventar e investir no que há de mais relevante e inovador no mercado literário. Consolidada como referência na publicação de obras sobre economia, finanças, informática, idiomas e empreendedorismo, o grupo expande constantemente seu catálogo e áreas de atuação distribuídas atualmente em 11 selos e segmentos editoriais, incluindo Alta Books, Alta Cult, Alta Life, Alta Novel, Alta Geek, Alaúde, Tordesilhas, Faria e Silva, HQueria, Camaleão e M.Books.

