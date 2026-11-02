Efeito Lula: esquerda pode dobrar tamanho na Câmara em 2028

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A votação do presidente Lula na eleição do segundo turno e a expectativa de que o quarto mandato venha a ser melhor que o terceiro tende a favorecer os partidos de esquerda em Americana.

Hoje somente dois partidos de esquerda estão representados na Câmara da cidade- PT e PDT.

O principal nome da esquerda é Juliana Soares (PT), que foi candidata a deputada estadual e ampliou a votação na comparação com 2022, mas não chega a fazer frente ao campeão das urnas Franco Sardelli (PL)- eleito deputado estadual- o único da região.

O presidente aumentou bastante a votação no segundo turno no comparativo com o primeiro e também no comparativo com 2022. Isso reforça a ideia de um PT e esquerda mais fortes em 2028, mas com mais chances de ampliar as bancadas do que ter nomes fortes para a sucessão de Chico Sardelli (PL).

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