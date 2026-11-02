Chico defende Tarcisio no aumento do ICMS

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O prefeito de Americana Chico Sardelli saiu em defesa do governador Tarcísio de Freitas no caso do aumento dos combustíveis com base no reajuste do ICMS- imposto estadual.

A semana depois da eleição foi marcada pelo reajuste e o embate em torno da paternidade do aumento.

Escreveu Chico ——

Estão tentando colocar na conta do governador Tarcísio de Freitas um aumento do ICMS sobre os combustíveis que não foi decidido por ele.

Vamos esclarecer: a atualização foi definida em conjunto pelos estados brasileiros e pelo Distrito Federal, dentro das regras nacionais. E vale para o Brasil inteiro, não apenas para São Paulo.

Ou seja, não foi uma decisão individual do governador

Tarcísio, como estão tentando fazer a população acreditar.

É importante lembrar que São Paulo participa dessas decisões junto com todos os outros estados, inclusive aqueles governados por aliados do governo federal.

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