Moto roubada é abandonada em Americana horas depois

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Veículo foi encontrado abandonado na manhã deste domingo (1º), na Rua Concórdia, com sinais de violação na ignição e na fiação.

A Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou, na manhã deste domingo (1º), uma motocicleta com registro de furto na Rua Concórdia, em Americana.

A equipe, composta pelos GCMs Novais e Ivanilse, foi acionada após receber informações sobre um veículo abandonado na via. Durante a averiguação, os agentes constataram que havia uma chave mixa na ignição e que alguns fios da motocicleta estavam danificados.

Após a identificação do proprietário, foi confirmado que o veículo havia sido furtado.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que registrou o caso e providenciou a restituição da motocicleta ao proprietário, que acompanhou os procedimentos.

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