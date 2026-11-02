O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana realizou atividades de enriquecimento ambiental para 49 espécies de animais nesta semana. As dinâmicas são rotineiras e têm como objetivo promover o bem-estar, estimulando os sentidos dos animais mantidos sob cuidados humanos e buscando conservar os seus comportamentos naturais.

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As atividades podem incluir alimentos diferentes dos habituais, cheiros capazes de estimular a curiosidade, objetos estranhos que incitem os animais a interagirem com eles, entre outros elementos. Há cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

“Sempre estamos atentos à qualidade de vida dos animais mantidos no Zoo Americana. Promover o bem-estar deles está em nossas prioridades”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Veja quem se deu bem no Parque Ecológico

Nesta semana, as espécies que participaram das atividades foram: anta, harpia, furão, mangusto, lhama, aoudad, veado, tigre-siberiano, hipopótamo, sauim-de-coleira, sagui-de-tufo-branco, sagui-de-tufo-preto, mico-leão-dourado, mico-leão-de-cara-dourada, jacutinga, jacupemba, jacuguaçu, mutum-cavalo, mutum-de-penacho, mutum-do-sudeste, cachorro-do-mato, lobo-guará, raposa-do-campo, quati, mão-pelada, papagaio-chauá,

papagaio-peito-roxo, papagaio-cara-roxa, papagaio-moleiro, ararajuba, príncipe-negro, maitaca-bronzeada, ararinha-maracanã, ararinha-nobre, periquito-de-encontro-amarelo, periquito-rico, tiriba-de-testa-vermelha, marianinha-de-cabeça-amarela, periquito-da-caatinga, cuiú-cuiú, periquito-rei, periquitão-maracanã, papagaio-verdadeiro, papagaio-do-mangue, papagaio-papa-cacau, arara-azul-grande, arara-canindé, arara-piranga e arara-híbrida.

“O Parque Ecológico tem a função de conservar as espécies mantidas sob cuidados humanos e conscientizar o cidadão para que ele cuide cada vez melhor do meio ambiente. Cuidar da fauna é fundamental, e isso também ocorre por meio das atividades de enriquecimento ambiental”, ressaltou a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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