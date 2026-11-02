Jacira fiscaliza aplicação de recursos em reunião na secretaria de Saúde

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A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) se reuniu na segunda-feira (26) com a diretora superintendente da Fusame, Lilian Godoi, e o secretário adjunto de Saúde, Fabio Joner, para acompanhar a aplicação de recursos destinados à saúde pública de Americana por meio de emendas parlamentares e emendas impositivas.

Entre os valores discutidos estão aproximadamente R$ 2 milhões provenientes de emendas parlamentares do deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) e dos deputados federais Maria Rosas (Republicanos-SP), Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Celso Russomanno (Republicanos- SP), além de R$ 113,3 mil referentes às emendas impositivas destinadas pela vereadora neste ano. Segundo informações da secretaria, parte dos recursos já foi aplicado.

Segundo a parlamentar a reunião teve como objetivo verificar a aplicação das verbas e contribuir para que os investimentos atendam às necessidades da saúde pública de Americana. “Nosso compromisso é acompanhar de perto a aplicação desses recursos e garantir que sejam utilizados de forma responsável, trazendo benefícios concretos para a população. Parte desse trabalho já está avançando, mas precisamos continuar atentos para que os investimentos contribuam para melhorar os serviços e o atendimento oferecido aos moradores”, destacou Jacira.

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