Efeito Messi chega à Florida com a força de um furacão

Efeito Messi na Florida

Se você é um cartola e quer bombar o interesse das massas por seu clube, a receita é simples: contrate uma mega-estrela para seu time. Foi assim com Cristiano Ronaldo no Al Hilal, que catapultou a audiência do obscuro campeonato saudita. Foi assim com Suárez no Grêmio, que alavancou o programa de sócio-torcedor para números recordes. E agora é a vez da Inter Miami, que logo após contratar o melhor jogador da última Copa, viu todo o mundo voltar os olhos para um clube frequentador da rabeira da MLS. Com a força de um furacão, o efeito Messi chegou à Florida.

O súbito interesse mundial pela Inter Miami pode ser demonstrado em números. O serviço de resultados Flashscore, que mantém perfis dos clubes em sua plataforma, registrou, no dia 6 de junho, cerca de 2.900 consultas ao perfil da Inter Miami, vindas de todo o mundo. No dia seguinte, 7 de junho, foi anunciada a ida de Messi para o clube e, em 24 horas, o número bateu cerca de 248.000 consultas. Um aumento aproximado de 8.550%.

Assim como qualquer furacão, a chegada de Messi causou impacto por vários dias. Na semana seguinte ao anúncio, o Flashscore registrava um total de consultas similar ao dos cinco meses anteriores. Ou seja, a mesma atenção que a Inter Miami demorou vinte semanas para obter, Messi entregou em apenas sete dias.

O curioso, porém, é de onde partiu a maioria das consultas. Os dados do Flashscore podem ser segmentados por país e, surpreendentemente, a nação que mais se agitou com o efeito Messi não foi nem a Argentina, nem os Estados Unidos, mas sim… o Brasil! Foram mais de 20.000 consultas nas 24 horas do dia do anúncio, quase 10% do total mundial.

Uma proporção que, com leves variações, se manteve nos dias seguintes, comprovando que o interesse brasileiro pelo craque argentino não foi chuva passageira. Aparentemente, ainda vai demorar para os efeitos do furacão Messi perderem sua força.

Sobre o FlashScore:

A rede Flashscore é líder mundial em resultados ao vivo em tempo real, notícias, estatísticas e outras atualizações instantâneas de esportes. Oferece acesso a cerca de 40 esportes, mais de 6.200 competições e mais de 700.000 eventos esportivos por ano. A marca Flashscore é amplamente reconhecida entre os fãs de esportes em mais de 40 países. A rede Flashscore é visitada por mais de 100 milhões de usuários por mês e mais de 130 milhões de fãs de esportes baixaram o aplicativo em seus dispositivos móveis.

