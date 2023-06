Fast food atinge 13,7 milhões de brasileiros

Fast food e milhões de brasileiros

Mesmo com desafios orçamentários, a inflação “amenizada” – 4,7% em março de 2023 contra 11,3% no mesmo período do ano anterior – estimula a retomada do consumo fora do lar. Fast food e refeições compartilhadas ganham destaque no Brasil. As informações são do Consumer Insights 2023, levantamento produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

De acordo com o estudo, o canal de fast food atingiu o maior número de compradores, passando de 9,9 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2021 para 13,7 milhões no mesmo período deste ano. Desse total, 54% das aquisições foram realizadas no balcão, 28% via delivery e 11% em retiradas drive-thru.

Nesse contexto, também vale destacar que refeições e lanches (como hambúrguer e pizza) cresceram em unidades 13% e 15%, respectivamente, no médio prazo.

As estatísticas são impulsionadas por consumidores jovens (alta de 3% na faixa etária até 29 anos de idade, na comparação do último trimestre de 2022 com o primeiro de 2023) e que pertencem às classes A e B (+5%). A pesquisa também aponta que os indivíduos moram na região metropolitana de São Paulo (+6%) e realizam o consumo em dias úteis (+6%).

Esse último dado evidencia que a retomada do consumo fora de casa está relacionada à volta do trabalho presencial e, também, a momentos com colegas. Tanto é que houve um aumento de 45% nas ocasiões de consumo compartilhado entre o último trimestre de 2022 e o primeiro de 2023.

Os dados acima fazem parte do relatório trimestral Consumer Insights, que acompanha o comportamento de compra de bens de consumo massivo de maneira contínua, trazendo uma visão do consumo em 360 graus no Brasil. Para dados dentro do lar, o estudo reúne 11.300 domicílios de todas as regiões e classes sociais do País, representando 60 milhões de lares. Enquanto para fora do lar, a empresa acompanha o comportamento de 43 milhões de indivíduos.

