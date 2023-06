Receita. Bolo de milho no liquidificador

Receita. Quem é que não ama um bolo de milho cremoso e delicioso?

Quem está acostumado a cozinhar, sabe que fazer bolo nem sempre é fácil. A qualidade dos produtos e a maneira de preparo são peças importantes para um resultado de sucesso.

Por isso, a Quero, marca parceira do dia a dia da mulher brasileira, separou uma receita de bolo de milho prática, fácil e gostosa para ser feita usando apenas o liquidificador em menos de 1 hora. Confira:

Bolo de Milho (50 min)

Ingredientes

1 lata de milho QUERO (sem o líquido)

1 lata de leite (medida da lata de milho)

1 lata de açúcar (medida da lata de milho)

1 lata de flocão de milho

1/2 lata de óleo de soja

3 ovos inteiros

1 colher (sopa) de fermento em pó

margarina para untar

farinha de trigo para untar

Modo de preparo

Escorra o milho e use a própria lata para as medidas. Unte e enfarinhe uma forma de bolo com furo. Preaqueça o forno. Coloque no liquidificador o milho (já escorrido), o leite, açúcar, flocão de milho, óleo, ovos e bata bem até que o milho fique bem moído. Acrescente o fermento em pó e pulse o liquidificador 3 vezes. Despeje essa massa na forma e leve ao forno médio. Deixe assar por, aproximadamente, 40 minutos. Espere esfriar totalmente para desenformar.

Sobre a Quero

Completando 35 anos de atuação no mercado brasileiro, a Quero é tradicionalmente conhecida por oferecer qualidade, sabor e confiança aos seus consumidores. Historicamente muito presente nos lares brasileiros, a marca é especializada na fabricação de produtos atomatados, vegetais e condimentos, como molho de tomate, milhos, ervilhas, entre outros. Com sua fábrica em Nerópolis (GO), uma das áreas agrícolas mais férteis do país, faz parte de uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, a Kraft Heinz Company. Para conhecer melhor o portfólio de produtos da marca, acesse o site ou @produtosquero nas redes sociais.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento