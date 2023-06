Vídeo. Melhor ferramenta pra profissionais de marketing em 2023

Vídeo como ferramenta de marketing

A Getty Images, líder mundial na criação e comercialização de conteúdo visual, anunciou hoje os resultados da nova pesquisa VisualGPS, que analisa as opiniões e ações de 1,5 mil profissionais do marketing em 21 países, incluindo Brasil, Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Singapura, Reino Unido e os Estados Unidos.

O estudo mostrou que os profissionais do setor se mantém otimistas diante do impacto do conteúdo visual em suas campanhas de marketing este ano, independentemente dos desafios impostos pela macroeconomia atual. A pesquisa – com enfoque na expectativa de uso por profissionais do marketing e no impacto global das tendências mais amplas das despesas comerciais – descobriu que 71% dos entrevistados preveem aumento no orçamento da criação de conteúdo nos próximos trimestres. Esses dados sugerem que, apesar dos esforços para se tornarem mais conscientes dos custos e eficientes em outras áreas dos negócios, os profissionais reconhecem o papel decisivo que o conteúdo tem no crescimento do engajamento de cada consumidor.

Despesas com conteúdos direcionados

O crescimento com gastos na produção de conteúdo pode ser conectado com setores de negócios específicos, a partir das necessidades do marketing digital e redes sociais em diversas indústrias. O vídeo também emergiu como a categoria de maior crescimento. Os dados do VisualGPS apontam que 52% dos profissionais de marketing estão investindo mais em conteúdo de vídeos no geral, apesar das fotografias estáticas serem importantes (86% dos profissionais indicam necessidade delas), o vídeo (88%) foi revelado como o formato mais valioso para os anúncios nas redes sociais diante da sua habilidade de transmitir informações complexas, criar um senso de imediatismo e conectar diversos públicos.

O poder do vídeo para os consumidores globais

Uma pesquisa complementar que analisa o sentimento dos consumidores, realizada pela VisualGPS da Getty Images, revelou que 65% das pessoas são a favor de consumir conteúdo de marca no formato de vídeo nas redes sociais, representando uma fonte significativa de conselhos e informações, enquanto impulsiona a exposição das marcas, especialmente entre os consumidores mais jovens. Também há diferenças significativas no sentimento dos consumidores em cada setor. Nos segmentos de medicina, saúde, tecnologia e turismo, os consumidores são mais receptivos a conteúdos em vídeo gerados pelos usuários, mostrando interações rotineiras com que as pessoas se identificam, enquanto nos setores de finanças e automotivo, os usuários se envolvem com vídeos produzidos pelas empresas, alinhados com as mensagens apresentadas no próprio site da marca.

Abordagem diversificada por setor

Foi destacado na pesquisa o desejo do consumidor global por obter imagens promocionais sinceras e com ênfase nos detalhes dos produtos. Contextos autênticos e ligados à realidade foram preferidos pelos consumidores e a produção de vídeo gerou mais interesse tanto em produtos como em marcas. Além disso, o conteúdo de vídeo com foco no aspecto transacional de um produto/serviço foi mais eficiente para as indústrias de finanças, tecnologia e bens de consumo, enquanto a apresentação de situações e respostas emocionais funcionou bem nos setores de medicina, saúde, turismo e automotivo.

“A onipresença das redes sociais como veículo de comunicação em todos os segmentos de negócios acelerou a utilização de conteúdos em vídeo para capturar a atenção dos consumidores e gerar resultados comerciais”, disse o Diretor de Marketing da Getty Images, Gene Foca. “À medida que os consumidores exigem cada vez mais conteúdo dinâmico e envolvente, os profissionais de marketing devem aproveitar o poder do vídeo em suas campanhas de marketing para mover o público de maneira eficaz e aumentar a exposição de marca. O vídeo é um formato muito atraente para contar histórias visuais que ressoam com os espectadores e, por fim, impulsionam as vendas.”

Os especialistas em conteúdo da Getty Images destacam a crescente importância da produção de vídeo para os profissionais do marketing e suas estratégias de conteúdo, com aumento de foco nas redes sociais e preferências do consumidor por um conteúdo em vídeo autêntico. Enquanto o engajamento do consumidor continua mudando, profissionais do setor têm a oportunidade de implementar novos formatos e abordagens de vídeo em suas campanhas, com o intuito de atingir e engajar públicos-alvo que consomem em vários formatos e canais.

Sobre o VisualGPS:

VisualGPS é um programa de pesquisa contínua da iStock by Getty Images. Sua metodologia combina pesquisas de mercado que capturam o sentimento de clientes de pequenas empresas em todo o mundo, pesquisa proprietária e dados de download da iStock.com, teste de imagens e análises de um grupo de especialistas em pesquisa criativa e tendências visuais e de consumo. A pesquisa VisualGPS se baseia em dados de 25 países na Ásia, Europa, África, Oriente Médio, América do Norte e América Latina. Base: 7.000 adultos de 18 a 65 anos ou mais. A pesquisa mais recente foi realizada entre 14 de julho e 22 de agosto de 2022. Para saber mais, visite: VisualGPS.com

