Burger King e Johnnie Walker vencedores do Kantar Creative

Burger e Johnnie no Kantar Creative

A Kantar, a empresa de pesquisa de mercado líder em testes de comunicação, acaba de revelar os vencedores do prêmio Creative Effectiveness Awards Brasil, que identificou os comerciais mais impactantes de 2022. Enquanto a marca Johnnie Walker conquistou o primeiro lugar da categoria Digital e Social com o filme “Keep Walking Brasil”, da agência ALMAP, Burguer King levou a melhor na categoria TV, com a peça “Comida de Verdade”, da agência David.

Ranking dos anúncios em vídeo mais criativos e eficazes no Brasil em 2022

Top 3 Digital e Social

Marca Filmes Agência 1 Johnnie Walker Keep Walking Brasil ALMAP 2 Google Search Restaurante – YouTube AKQA 3 Google Search Tata AKQA

Top 5 TV

Os ganhadores do prêmio local demostram que as tendências para criar os anúncios mais eficazes globalmente também são válidas no Brasil e esses aprendizados colaboram com a comunidade publicitária como um farol para ajudá-los no processo criativo, em um momento em que a indústria é desafiada a demonstrar a efetividade de suas campanhas cada vez mais e o tema vem ganhando importância. Uma análise recente da Kantar publicada em parceria com a WARC[i] demonstrou que os anúncios mais criativos e eficientes podem representar um impacto de 4X na lucratividade.

Em 2022, os cinco temas identificados como tendência foram:

1. Jornada emocional – Muitos dos vencedores utilizam uma narrativa poderosa e música para engajar os consumidores e serem mais memoráveis;

2. Escapismo – Os desafios recentes com as crises que enfrentamos levaram a uma busca por outras realidade e um sentimento de escapismo. Vemos anúncios utilizando a nostalgia e outros buscando representar algo do futuro;

3. Humor – Os anúncios estão trazendo um entretenimento leve, ajudando as pessoas a esquecer um pouco de seus problemas e trazendo algo para distrair;

4. Simplicidade – Em um mundo em constante evolução tecnológica, alguns anúncios muito eficazes claramente conseguem simplificar o que dizer ao consumidor com uma mensagem fácil e direta. Muitas vezes é mais difícil fazer o simples, mas para o consumidor isso é essencial;

5. Por um mundo melhor – Alguns dos vencedores demostram essa contínua tendência na publicidade de mostrar que as marcas estão buscando um mundo melhor para todos, utilizando elementos genuínos para mostrar como possuem uma responsabilidade social positiva.

Sobre o prêmio

O Creative Effectiveness Awards é único pois é julgado pelos consumidores em si. Em 2022, a solução para testar peças criativas da Kantar Link foi utilizada para avaliar mais de 13.000 anúncios globalmente de todos os tipos, digital e social media, TV e impressos. O prêmio celebra a criatividade que foi mais eficaz para incrementar vendas no curto prazo e ajudar a construir o equity da marca no longo prazo.

