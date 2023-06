Pizza Hut fecha as portas em Americana

A unidade do Pizza Hut em Americana

fechou definitivamente as portas. A loja, que fica na rua das Paineiras, estava no escuro há algumas semanas. Mas neste feriado foram retirados os letreiros. A unidade ficava em uma das ruas mais movimentadas do comércio de bares da cidade.

A loja da rede norteamericana foi inaugurada no final de 2019, pouco antes do início da pandemia de Covid 19.

Muita gente acreditava que o fim da pandemia poderia trazer novo fôlego para a pizzaria na cidade. Outro fator que poderia dar um novo gás na loja foi a abertura do Sam’s Club ao lado do ponto (onde era o antigo Walmart), mas os donos optaram por fechar o comércio.

A Pizza Hut foi fundada em junho de 1958 por dois estudantes da Universidade Estadual de Wichita, os irmãos Dan e Frank Carney, em Wichita, Kansas, Estados Unidos. O primeiro restaurante da rede a leste do Mississippi foi aberto em Athens, Ohio, em 1966, por Lawrence Berberick e Gary Meyers.

No Brasil desde 1989, a rede conta com 189 unidades espalhadas em 60 cidades, divididas em 24 Estados.

