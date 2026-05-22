“Um momento que ficará marcado para sempre na minha memória e no meu coração”. Foi assim que o deputado estadual Dirceu Dalben definiu a noite desta quinta-feira, 21 de maio, quando recebeu o Título de Cidadão Emérito de Campinas. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Paulo Haddad, e reconhece as contribuições do parlamentar para o desenvolvimento da cidade.

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Dalben é nascido em Campinas. Quando criança, vendeu verduras na rua para auxiliar na renda da família. Colheu algodão onde hoje é a Ceasa (Central de Abastecimento de Campinas) e, na adolescência, trabalhou em uma farmácia na região do Santa Mônica/São Marcos, onde viveu. Estudou em Campinas e mudou-se para a cidade vizinha de Sumaré na juventude, onde constituiu sua família. Foi prefeito de Sumaré por dois mandatos, vereador por três legislaturas e atualmente exerce seu segundo mandato consecutivo como deputado estadual. Também presidiu o Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) em 2003.

“É difícil captar a imagem do amor que uma pessoa sente pelo próximo. Como captar efetivamente a disposição que o amigo Dirceu Dalben sempre demonstra para ajudar os outros? Para buscar soluções para os problemas não só da nossa cidade, como de toda a nossa região, para melhorar a vida das pessoas? Mais do que obras e ações, pra mim são essas características que fazem de Dirceu Dalben merecedor desse nosso gesto sincero de reconhecimento, gratidão e respeito, travestido na forma de um Título de Cidadão Emérito. Eu tenho a certeza de que nosso deputado não faz nada do que faz em troca de reconhecimento, mas é justamente por isso que ele é um grande merecedor do nosso reconhecimento e carinho”, falou o vereador Paulo Haddad.

Prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino também esteve presente na homenagem e agradeceu ao deputado pelas contribuições à Cosmópolis, Campinas e toda a região. “Eu não sei se na Região Metropolitana, a gente poderia até criar lá no conselho dos prefeitos, o Título de Cidadão Metropolitano, porque o conceito que eu daria para o Dirceu Dalben hoje é o de cidadão metropolitano. Acho que, essa homenagem, ela se estende, sim, à região. Com muita humildade, acho que falo em nome de todos os prefeitos, que têm que te agradecer. As vinte cidades da Região Metropolitana de Campinas te agradecem por tudo que você fez, faz e fará. Muito obrigado!”, discursou.

Visivelmente emocionado, Dirceu Dalben contou um pouco de sua história de vida e seus laços com Campinas. “O escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998, disse aos 84 anos, em uma entrevista sobre o lançamento de seu livro autobiográfico – “As pequenas memórias”, que, naquela altura da vida, o que mais desejava era que não envergonhasse o menino que tinha sido. E aqui nesse momento de muita emoção para mim, com 62 anos, eu quero aqui dizer a vocês que, com essa homenagem, vocês me fazem sentir orgulho e honrar aquele menino que um dia apanhou algodão, vendeu verdura na rua e, hoje, graças a Deus, consegue estar aqui, num lugar importante como este, recebendo uma homenagem e, mais do que isso, podendo atender aqueles que mais precisam e que precisam de uma oportunidade, como me foi dada na minha adolescência, na minha juventude”, declarou o deputado.

Ele ainda agradeceu ao vereador Paulo Haddad pela indicação do Título e a todos os vereadores campineiros, que aprovaram a honraria. Também agradeceu toda sua família e amigos pelo apoio na trajetória e por estarem presentes naquele momento especial.

Também participou da solenidade o presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini. Ele endossou as palavras de Paulo Haddad, ressaltou que a Casa de Leis aprovou a indicação do título ao deputado por unanimidade e destacou ainda a quantidade de pessoas presentes no evento, prestigiando o amigo Dalben.

Ainda participaram da sessão solene os vereadores campineiros Filipe Marchesi, Marcelo Silva e Benê Lima; o secretário municipal de Habitação, Eduardo Magoga – representando o prefeito Dário Saadi; o vice-prefeito de Monte Mor, Professor Fio; o ex-prefeito de Sumaré, Luiz Dalben; e o Dr. Luiz Antônio Alves Torrano, juiz de Direito e presidente da Associação Atlética Ponte Preta.

Trabalho do deputado

Com forte atuação municipalista, o deputado tem sido responsável por importantes conquistas para Campinas e região. Intermediou e garantiu junto ao Governo do Estado importantes obras de infraestrutura, aguardadas há muito tempo, como a duplicação da Rodovia Miguel Melhado Campos e a implantação do Trem Intercidades, que vai ligar Campinas a São Paulo. Também é um grande defensor e articulador do Hospital Metropolitano, já anunciado pelo governo estadual.

Por meio de suas emendas parlamentares, Dirceu Dalben também apoia diversas iniciativas em Campinas. Destinou recursos para a Saúde, incluindo todo o complexo hospitalar da Unicamp, Hospital da PUC-Campinas, Boldrini, Sobrapar, Instituto Penido Burnier e também o Hospital Mário Gatti, onde foi reaberto o Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

Também auxiliou na implantação do Banco Municipal de Ração e Utensílios para Animais e é parceiro de diversas instituições sociais, enviando recursos para que as entidades continuem prestando serviços de qualidade à população que mais precisa.

Ainda estão entre as emendas parlamentares destinadas por Dalben: recursos para investimentos na Educação e escolas estaduais; para obras de infraestrutura urbana e recapeamento asfáltico; para implantação de mínis arenas esportivas em diferentes regiões e reformas de quadras; implantação de novas praças e áreas de lazer.

Dalben conquistou ainda outras importantes obras que foram realizadas pelo Governo do Estado, como a recuperação da Estrada Engenheiro Luiz Antonio Laloni, que liga a Rodovia Adhemar de Barros (SP-340) ao bairro Village (além de asfalto novo, a via recebeu também canaletas para escoamento das águas da chuva). Por intermédio de seu mandato, também foi pavimentada a estrada que liga o Aeroporto de Viracopos à cidade de Monte Mor, assim como foi reconstruída a ponte do Parque Itajaí, que havia cedido durante período chuvoso.

Ainda, com apoio do Deputado Dalben na Assembleia Legislativa, a população campineira tem sido contemplada com vários programas e convênios estaduais, nas mais diversas áreas: Habitação, Desenvolvimento Social, Segurança, Saúde, Educação, Agricultura, entre outras.

“Nosso mandato é presente, próximo das pessoas e focado em resultados. Sigo trabalhando por Campinas e toda a região com o mesmo carinho e empenho de sempre”, completou Dalben.