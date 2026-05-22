Americana recebe neste sábado e domingo, dias 23 e 24 de maio, o Torneio Open Chopp Dama Bier de Duplas, no Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. Com entrada gratuita, o evento é organizado pelos tenistas Victor Pessoa e Lucas Souza, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, da Liga Americanense de Tênis e da cervejaria Dama Bier.

A competição reunirá duplas nas categorias Especial, Avançado, Intermediário e Iniciante, com partidas disputadas nas cinco quadras do complexo esportivo. A programação completa pode ser acompanhada pelo site: https://letzplay.me/openchoppdahmabierdeduplas.

“O Centro Cívico é um espaço tradicional do esporte em Americana e receber um torneio desse nível reforça sua importância como palco de grandes competições. A estrutura das quadras e o ambiente favorecem uma grande experiência para atletas e espectadores. Esse formato do torneio em duplas também proporciona partidas bastante disputadas e atrativas, o que certamente vai agradar ao público presente”, destacou o presidente da Liga Americanense de Tênis, José Carlos Maciel, o Carlinhos.

Além dos confrontos nas quadras, o evento contará com estrutura preparada para receber atletas e visitantes, incluindo área gastronômica, espaço de convivência, open chopp para os atletas inscritos durante os dois dias de competição, além de ativações especiais com brindes.

Na categoria Especial, os campeões receberão R$ 3 mil, enquanto os vice-campeões serão premiados com R$ 1 mil. Já na categoria Avançado, a premiação será de R$ 1,2 mil para os vencedores e R$ 400 para os vice-colocados. Em todas as categorias, os campeões também receberão troféus, brindes e kits especiais.

“Preparamos uma programação intensa para os dois dias, com jogos decisivos em todas as categorias e atividades complementares que tornam o evento ainda mais atrativo. Nossa expectativa é proporcionar uma grande experiência esportiva aos participantes e ao público”, comentou Victor Pessoa.

“Estamos preparando um torneio muito especial, com grandes duelos e uma programação intensa durante os dois dias. Queremos convidar toda a população para prestigiar os jogos, aproveitar o ambiente do evento e torcer pelos atletas. A entrada é gratuita e será uma grande celebração do esporte”, afirmou Lucas Souza.

Outro destaque da programação será o One Point Slam, torneio relâmpago disputado em formato mata-mata e decidido em um único ponto por jogo. A atividade acontece no domingo (24), com inscrição gratuita para os participantes do torneio principal e premiação de R$ 500. O evento contará ainda com clínica gratuita de tênis para crianças.

“Nosso objetivo é incentivar cada vez mais o uso dos espaços esportivos da cidade e aproximar a população das modalidades. O tênis é uma modalidade que vem crescendo no nosso município, e um evento desse porte contribui para ampliar ainda mais o interesse pela prática esportiva”, ressaltou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

Programação do torneio tênis

23/05 (sábado)

A partir das 8h

Início da fase de 16 avos de final – Duplas Especial

Início da fase de 16 avos de final – Duplas Avançado

Início das quartas de final – Duplas Intermediário

Início da fase de 16 avos de final – Duplas Iniciante

A partir das 11h45

Início das quartas de final – Duplas Especial

Início das quartas de final – Duplas Avançado

Início das quartas de final – Duplas Iniciante

24/05 (domingo)

A partir das 8h

Semifinais – Duplas Especial

Semifinais – Duplas Avançado

Semifinais – Duplas Intermediário

Semifinais – Duplas Iniciante

A partir das 10h

Final – Duplas Especial

Final – Duplas Avançado

Final – Duplas Intermediário

Final – Duplas Iniciante