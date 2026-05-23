Copa: Shopping ParkCity Sumaré abre espaço temático para troca de figurinhas

Novidade é uma das atrações do fim de semana, que também contará com nova edição do Encontro de Fãs de Harry Potter

O Shopping ParkCity Sumaré preparou um espaço especial para a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. O “Ponto de Encontro” é um ambiente criado para incentivar a convivência, a interação entre os visitantes e ampliar a experiência do público dentro do empreendimento.

Localizado no lounge em frente à loja Kings, o espaço está preparado para que os clientes possam levar suas figurinhas repetidas, realizar trocas, completar seus álbuns e aproveitar momentos de lazer e bate-papo com outros colecionadores.

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“A troca de figurinhas é uma tradição que atravessa gerações e movimenta fãs de diferentes idades. Com este espaço personalizado, o Shopping ParkCity Sumaré proporciona um ambiente festivo e divertido para que os torcedores possam curtir ao máximo o clima da competição”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Ação

A ação para a troca de figurinhas amplia as opções de lazer e é um dos destaques da programação do empreendimento neste final de semana – que se estenderá até o final do campeonato mundial. Outra atração que promete encantar as famílias é a nova edição do Encontro de Fãs de Harry Potter.

A ação acontece nos dias 23 e 24 de maio, sábado e domingo, das 10h às 22h, no espaço tematizado na Praça de Alimentação. A visitação será gratuita. A iniciativa é uma parceria com o projeto All Stars F.C. e a banda cover oficial do Capital Inicial.

Durante o evento, os clientes poderão contar com diversos itens colecionáveis da saga, como o Mapa do Maroto, varinhas mágicas, flâmulas, canecas, entre outros. Também poderão trocar figurinhas repetidas para completar seus álbuns, aproveitar painéis instagramáveis interativos para criar vídeos divertidos para as redes sociais, participar de sorteios de prêmios e colorir ilustrações na estação Bobbie Goods Harry Potter.

“Com atividades que unem entretenimento, nostalgia e interação, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu papel como ponto de encontro da cidade, promovendo experiências voltadas para públicos de diferentes idades”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Ponto de Encontro – Troca de Figurinha

Quando: até o final da Copa do Mundo 2026.

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h.

Local: Lounge em frente à Kings.

Espaço gratuito.

Encontro de Fãs Harry Potter

Quando: dias 23 e 24 de maio (sábado e domingo).

Horário: das 10h às 22h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento com visitação gratuita.

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