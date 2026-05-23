Os clássicos que marcaram gerações estarão reunidos em uma noite especial no Teatro Municipal Manoel Lyra. O espetáculo “ABBA + BEE GEES – O Encontro” será apresentado neste sábado, 23 de maio, às 20 horas, em um grande tributo a dois dos maiores fenômenos da música pop e disco mundial. A classificação indicativa é de 10 anos.

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Com duração de aproximadamente 120 minutos, o show reúne os tributos “ABBA Majestat” e “Bee Gees Way” em uma produção que busca recriar a atmosfera dos grandes sucessos das décadas de 1960, 1970 e 1980. O público poderá reviver canções consagradas como “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Chiquitita”, “Waterloo”, “Stayin Alive”, “Words”, “More Than a Woman”, “Tragedy” e “You Should Be Dancing”, entre outros clássicos que atravessam gerações.

O espetáculo aposta em riqueza de detalhes cenográficos, figurinos inspirados na época, performances instrumentais e técnicas vocais que remetem às apresentações originais das bandas. A proposta é proporcionar ao público uma experiência nostálgica e emocionante, unindo fãs que acompanharam o auge de ABBA e Bee Gees e também novas gerações que seguem admirando os sucessos dos grupos.

Os ingressos podem ser comprados pelo site megabilheteria.com.

O Teatro Municipal Manoel Lyra fica na Rua João XXIII, 61, no Centro

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 95326-7406, pelo perfil oficial da produção (@goisproducoes), no Instagram, ou pelo telefone (19) 3464-9424, do Teatro.