O Celebra Americana agitou o Centro de Cultura e Lazer (CCL) nesta sexta-feira (22), primeiro dia de evento, que continua neste sábado (23), das 15h às 22h, com show da banda Morada e de ministérios de igrejas locais. O festival gospel tem entrada gratuita, com a doação facultativa de 1 kg de arroz para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

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“O Celebra Americana atrai um público familiar que vem ao CCL para ver de perto seus artistas preferidos e prestigiar os músicos de Americana. O festival gospel é organizado com muito carinho e espero que todos se divirtam nestes dois dias”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Na primeira noite, subiram ao palco os cantores Lariene Prata, Thai Rodrigues, AD Belém Americana e Cassiane, uma das principais vozes da música gospel brasileira, com mais de 40 anos de carreira e milhões de discos vendidos.

“O Celebra Americana nasceu um sucesso e a segunda edição confirma o apreço das famílias da cidade à música gospel. Esperamos todos de volta no CCL neste sábado para mais um dia de atrações artísticas de qualidade”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Neste sábado, a programação começa às 15h, com a presença de cinco bandas no palco do CCL: Haydn Sass e Banda, Freedom Worship, Lagoinha Music Americana, Comunidade da Fé e encerramento com o grupo Morada, destaque nacional da música cristã contemporânea. (confira os horários no final do texto)

Além do prefeito Chico Sardelli e do secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, marcaram presença na abertura os secretários municipais Jesuel de Freitas (Governo), Juliani Hellen Munhoz Fernandes (Assistência Social e Direitos Humanos) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), dos vereadores Leonora Périco, Levi Rossi, Marcos Caetano e Pastor Miguel Pires, do diretor geral da FAM (Faculdade de Americana), Gustavo Azzolini, e do vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches.

Os shows têm transmissão simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e há acessibilidade para PcDs (Pessoas com Deficiência), que entram pela Rua das Palmeiras, no acesso atrás do palco, e são conduzidas para área específica para conferir os shows, que são exibidos em dois telões instalados estrategicamente pelo local.

O público ainda encontra no CCL uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, com pratos como pastéis, hambúrgueres, crepes, cachorro-quente, espetos, porções, doces e churros, além de bebidas sem álcool. Estão presentes os estabelecimentos Poko Loco Pastel, Buenos Burguer, Fernando Crepe, Booze Restaurante, Churros das Meninas, Feltrin Burguer, Dr. Chapa Hotdog e Lanches, Douce Ame e Luz Gastronomia.

Para segurança do público, o trecho em frente ao CCL fica fechado ao trânsito, no sentido bairro-Centro, das 16h às 23h, nos dois dias do festival, que conta com Espaço Kids e brinquedos para as crianças e feira de artesanato Ameriart.

O Celebra é apresentado pelo FÉstival e realizado pela Prefeitura de Americana

por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, junto do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Tudo Vira CultSP e Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa). O evento tem parceria da Faculdade de Americana (FAM), por meio do programa Conexão Cultura, e produção da Bokme!.

Confira a programação deste sábado (23/05)

16h00 – Haydn Sass e Banda

17h00 – Freedom Worship

18h00 – Lagoinha Music Americana

19h00 – Comunidade da Fé

20h30 – Morada

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