Dia Nacional da Adoção: Shopping ParkCity Sumaré conscientiza sobre o tema

Iniciativa será realizada neste sábado, dia 23, e vai oferecer escuta, acolhimento, troca de experiência e informações para pessoas e famílias com intenção de adotar

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O Dia Nacional da Adoção é comemorado na próxima segunda-feira, dia 25, e para marcar esta importante data, o Shopping ParkCity Sumaré promove neste sábado, dia 23, uma ação especial com o objetivo de esclarecer e orientar as famílias sobre o processo legal da adoção. O evento é gratuito e será realizado das 12h às 19h, no lounge ao lado da loja Sun Perfumes.

A iniciativa é em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção – Anjos do Coração. Durante a ação, o grupo vai oferecer escuta e acolhimento, troca de experiência e informações para pessoas e famílias que possuem intenção de adotar.

“Nosso objetivo é reforçar a importância do diálogo sobre adoção e ampliar a divulgação de informações de qualidade para combater mitos que ainda existem sobre o tema”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

O Grupo de Apoio à Adoção Anjos do Coração foi fundado há 12 anos por pais adotivos. Durante toda a jornada de adoção, o grupo oferece suporte emocional às famílias, desde o primeiro contato com o tema até a adaptação após a chegada dos filhos.

“Ao promover esta ação, o Shopping ParkCity Sumaré reafirma seu compromisso de acolher e abrir espaço para causas importantes, além de oferecer ao público experiências que também contribuem para a conscientização e transformação social”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Ação de Conscientização em prol do Dia Nacional da Adoção

Quando: 23 de maio, sábado.

Horário: das 12h às 19h.

Local: lounge localizado ao lado da loja Sun Perfumes.

Evento gratuito.

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